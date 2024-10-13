إفريقيا تجمع 5 مليارات دولار لإطلاق بنك الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى مجموعة من الدول الأفريقية المنتجة للبترول إلى جمع تمويل بقيمة 5 مليارات دولار لإطلاق“بنك الطاقة”، الذي يهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة في القارة الأفريقية، وسط تزايد استياء الدول الأفريقية من رفض المؤسسات الغربية دعم مبادرات الوقود الأحفوري بسبب المخاوف البيئية.

وتأمل منظمة منتجي البترول الأفارقة، التي تضم 18 دولة عضوًا، في بدء تشغيل البنك بحلول أوائل عام 2025، وفقًا لما ذكره هيثم المعيارجي، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة العالمية في بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، الشريك الأساسي في هذا المشروع.

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وقد واجهت الدول الأفريقية المنتجة للبترول صعوبات تمويلية نتيجة القيود التي فرضتها المؤسسات الغربية التقليدية، بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف التي وضعت قيودًا على الاستثمار في مشروعات البترول والغاز، بحسب ما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وفي هذا السياق، أوقف البنك الدولي تمويل المشروعات البترولية والغازية منذ عام 2019، فيما لم يعد بنك التنمية الأفريقي، الذي تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مساهم فيه، يمول مشروعات الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، أكد المعيارجي أن“الوضع في أفريقيا مختلف تمامًا عن بقية العالم”، مشيرًا إلى أن القارة لم تستغل مواردها بالكامل بعد، وأن مساهمتها في تغير المناخ ضئيلة جدًا.

وأضاف في تصريحاته أن“هذه الدول ما زالت في مرحلة تنموية لا يمكنها التحول فورًا إلى الطاقة الخضراء. ولا يمكن ببساطة الإقرار بقطع التمويل عن مشروعات البترول وأنها لن تواصل استكمال مشروعات البترول”.

وأشار المعيارجي إلى وجود مشروعات أخرى في القارة السمراء غير مرتبطة بالوقود الأحفوري، مثل مشروعات تطوير البنية التحتية الكهربائية، التي تحتاج أيضًا إلى دعم مالي.

وفي خطوة مماثلة، انسحب بنك“ستاندرد تشارترد” العام الماضي من صفقة تمويل بقيمة مليار دولار لإنشاء خط أنابيب لنقل البترول الخام من أوغندا، التي لا تمتلك منفذًا بحريًا، إلى الساحل التنزاني، بعدما أصبح المشروع هدفًا للنشطاء البيئيين.

ويشير المدافعون عن تمويل مثل هذه المشروعات إلى أن رفض التمويل يزيد من تفاقم أزمة الطاقة في أفريقيا، حيث يعيش 600 مليون شخص بدون كهرباء، ويعتمد نحو مليار آخرين على مصادر طاقة ملوثة مثل الفحم والحطب.

ويرى هؤلاء المؤيدون أن القارة الأفريقية يجب أن تحصل على الفرصة لاستغلال مواردها من البترول والغاز لدفع عجلة التصنيع، خاصةً وأن مساهمتها في زيادة الانبعاثات الكربونية العالمية ضئيلة جدًا.

وفي إطار مشروع“بنك الطاقة الأفريقي”، ستساهم الدول الـ18 المشاركة، والتي تشمل نيجيريا وأنغولا وليبيا، بمبلغ 83 مليون دولار لكل دولة، مما سيجمع حوالي 1.5 مليار دولار، فيما سيساهم بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بمبلغ مضاعف.

ويتم العمل حاليًا على استكمال باقي التمويل من مصادر أخرى، بما في ذلك دول الخليج والمؤسسات المالية الأخرى وصناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى التجار والبنوك الدولية المهتمة بالمساهمة في رأس المال.