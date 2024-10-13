اقتصاد هونج كونج يكافح لاستعادة الزخم المفقود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) لا يزال اقتصاد هونج كونج يعاني من صعوبة استعادة زخم النمو، مع توقعات بأن أي تأثيرات إيجابية لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وحزمة التحفيز الصينية قد تستغرق وقتًا قبل أن تنعكس على الاقتصاد المحلي، وفقًا لتحليل صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

سجل المركز المالي الآسيوي نموًا بنسبة 2.8% و3.3% في الربعين الأولين من هذا العام، ويتوقع الاقتصاديون أن تسجل قراءة إيجابية أيضًا للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

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ومع ذلك، تواجه آفاق النمو الاقتصادي في هونج كونج تحديات كبيرة، بما في ذلك تباطؤ النمو في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفاض أعداد السياح.

المحللون يحذرون من أن الديون المتراكمة على الشركات والعقارات المتعثرة تشكل ضغطًا على البنوك في المنطقة، مما قد يتسبب في المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد.

قال جاري نج، كبير الاقتصاديين في“ناتيكسيس”، إن“السؤال يكمن في ما إذا كانت نماذج الأعمال التقليدية، مثل الخدمات المالية والسياحة والعقارات، لا تزال ملائمة للوضع الاقتصادي الجديد”، مشيرًا إلى تباطؤ النمو في الصين كعامل مؤثر.

وأضاف نج أن هذا التباطؤ لن يؤثر فقط على الاستثمارات في الصين، لكنه قد ينعكس أيضًا بشكل غير مباشر على هونج كونج.

تحديات قطاع العقارات

قبل جائحة كورونا، كان الطلب الكبير من المشترين الصينيين على العقارات في هونج كونج السبب الرئيسي في جعلها واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم.

وفي الآونة الأخيرة، ساهمت برامج الهجرة والاستثمار الجديدة التي تستهدف الوافدين من الصين في زيادة أعداد الوافدين ورفع مستويات الإيجارات.

ومع ذلك، أشار إدوارد تشان، مدير في“إس آند بي جلوبال ريتينجز”، إلى أن معدلات الرهن العقاري لا تزال تفوق العائدات الإيجارية، مما يجعل المستثمرين يترددون في الشراء.

وأوضح تشان أن المشترين يفضلون الانتظار حتى تنخفض معدلات الرهن العقاري قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وأضاف أن“الطلب السكني يتزايد تدريجيًا من الوافدين الجدد من الصين الذين يختارون الاستئجار في البداية قبل اتخاذ قرارهم بالبقاء في هونج كونج على المدى الطويل”.

سوق العقارات التجارية

على الرغم من الآمال بأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يخفف من الضغوط الاقتصادية، لا يزال سوق العقارات التجارية يعاني من فائض العرض.

وقد انخفضت أسعار الإيجارات للمكاتب الرئيسية بنسبة 17% منذ عام 2022، بينما شهدت أسعار المنازل انخفاضًا بنسبة تجاوزت 20% في نفس الفترة، وفقًا لشركة“كوشمان آند ويكفيلد”.

أحد العوامل التي أثرت على سوق العقارات التجارية هو تقليص الشركات الأجنبية لعملياتها أو مغادرتها، مما يعود إلى قلقها من القوانين الأمنية الصارمة التي فرضتها هونج كونج خلال جائحة كورونا.

ووفقًا لأليكس لام، المدير التنفيذي بوكالة“كوليرز” العقارية، فإن عدد الشركات الأجنبية التي تقيم في هونج كونج انخفض، بينما تراجع الطلب على المساحات المكتبية من الشركات الصينية أيضًا.

انخفض عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك مقرات إقليمية في هونج كونج إلى 1,336 شركة في العام الماضي، مقارنةً بـ1,541 شركة في عام 2019، مع تسجيل الشركات الأمريكية أكبر نسبة انخفاض.

ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى“زيادة عدد المعاملات بدلاً من رفع الأسعار”، لكن أسعار الفائدة المنخفضة قد لا تكون كافية لمواجهة التحديات الهيكلية التي يواجهها سوق العقارات التجارية، والذي يُتوقع أن يشهد عامًا آخر من التراجع، بحسب نج.

ووفقًا للمجموعة العقارية“سي بي آر إي”، بلغ حجم استثمارات العقارات التجارية نحو 34 مليار دولار هونج كونج (4.3 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو ثاني أدنى مستوى منذ عام 2008.

ويمثل أكثر من نصف هذا الرقم أصولاً متعثرة تم بيعها من قبل المقترضين المثقلين بالديون أو البنوك.

كما أن الضغوط على سوق العقارات تزداد، حيث ارتفعت الديون المتعثرة لمصرف“إتش إس بي سي” في قروض العقارات التجارية في هونج كونج إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة ستة أضعاف.

السياحة والإنفاق

الشركات ليست الوحيدة التي لم تعد بعد إلى هونج كونج.

لا يزال عدد السياح الوافدين، ومعظمهم من الصين، عند حوالي 30% من مستويات عام 2018، رغم مرور عامين تقريبًا على رفع قيود كوفيد.

كما أن السياح ينفقون أقل، فقد انخفض إنفاق الفرد على البيع بالتجزئة بنسبة 30% مقارنة بمستويات 2018، وفقًا لجانيت تشان، المديرة العليا للبيع بالتجزئة في“جيه إل إل”.

لكن تجار التجزئة يظلون متفائلين بشأن عطلة الأسبوع الذهبي المقبلة، رغم حذر المستهلكين المستمر.

في مفارقة جديدة، يفضل سكان هونج كونج الآن التوجه إلى شينزن للتسوق، نظرًا لانخفاض الأسعار هناك.

وتعليقًا على ذلك، قال ريكي تسانج، مدير في“إس آند بي جلوبال ريتينجز”، إن هذا التوجه قد يواصل الضغط على قطاع البيع بالتجزئة في هونج كونج.

وأضاف ماركوس تشان، المدير التنفيذي ورئيس الأبحاث في“سي بي آر إي” في هونج كونج، أن تخفيض أقساط الرهن العقاري قد يساهم في تحسين معنويات المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، مما قد يسهم في انتعاش طفيف في الاقتصاد.