أوراكل تعين وليد أحمد مديراً إقليمياً جديداً لها فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أوراكل – Oracle”، اليوم، عن تعيين المهندس وليد أحمد مديراً إقليمياً جديداً لها فى مصر.
وقالت الشركة، فى بيان، إن وليد أحمد سيتولى قيادة عمليات الشركة فى البلاد، وسيتعاون مع العملاء والشركاء والجهات الحكومية لتعزيز اعتماد الحلول السحابية، دعماً لاستراتيجية مصر فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030.
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فى إطار مهامه الجديدة، سيعمل وليد أحمد على دعم الابتكار المستدام لعملاء Oracle فى مصر، من خلال تقديم أحدث حلول السحابة لمواجهة التحديات التجارية المحلية واستكشاف فرص نمو جديدة.
ويمتلك وليد أحمد خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وشغل عدة مناصب قيادية فى Oracle، وبالإضافة إلى دوره الجديد، سيستمر فى قيادة أعمال تطبيقات Oracle السحابية لقطاع السوق المتوسطة فى منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا كنائب للرئيس.
وقال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال فى وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا فى Oracle:“يأتى تعيين المهندس وليد أحمد فى منصب المدير الإقليمى لنا فى مصر فى وقت حاسم، حيث يشهد الاقتصاد الرقمى فى مصر نمواً ملحوظاً، مع اهتمام المؤسسات باستكشاف نماذج سحابية متنوعة، وبقيادته، نهدف إلى تعزيز جهودنا فى تمكين الشركات المصرية والمؤسسات العامة والمجتمعات من خلال حلول سحابية مبتكرة وتوجيه من خبراء Oracle”.
ويحمل وليد أحمد شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس فى الهندسة من جامعة الزقازيق.
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