أوراكل تعين وليد أحمد مديراً إقليمياً جديداً لها فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أوراكل – Oracle”، اليوم، عن تعيين المهندس وليد أحمد مديراً إقليمياً جديداً لها فى مصر.

وقالت الشركة، فى بيان، إن وليد أحمد سيتولى قيادة عمليات الشركة فى البلاد، وسيتعاون مع العملاء والشركاء والجهات الحكومية لتعزيز اعتماد الحلول السحابية، دعماً لاستراتيجية مصر فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030.

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فى إطار مهامه الجديدة، سيعمل وليد أحمد على دعم الابتكار المستدام لعملاء Oracle فى مصر، من خلال تقديم أحدث حلول السحابة لمواجهة التحديات التجارية المحلية واستكشاف فرص نمو جديدة.

ويمتلك وليد أحمد خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وشغل عدة مناصب قيادية فى Oracle، وبالإضافة إلى دوره الجديد، سيستمر فى قيادة أعمال تطبيقات Oracle السحابية لقطاع السوق المتوسطة فى منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا كنائب للرئيس.

وقال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال فى وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا فى Oracle:“يأتى تعيين المهندس وليد أحمد فى منصب المدير الإقليمى لنا فى مصر فى وقت حاسم، حيث يشهد الاقتصاد الرقمى فى مصر نمواً ملحوظاً، مع اهتمام المؤسسات باستكشاف نماذج سحابية متنوعة، وبقيادته، نهدف إلى تعزيز جهودنا فى تمكين الشركات المصرية والمؤسسات العامة والمجتمعات من خلال حلول سحابية مبتكرة وتوجيه من خبراء Oracle”.

ويحمل وليد أحمد شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس فى الهندسة من جامعة الزقازيق.