"المالية المركزية بالشارقة" تُعلن جاهزيتها للمشاركة في معرض جيتكس العالمي 2024

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة – 11 أكتوبر 2024
تستعد دائرة المالية المركزية بالشارقة للمشاركة في فعاليات معرض "جيتكس العالمي 2024" التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار التزامها بدعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي بالإمارة.
التحول الرقمي في الخدمات المالية
تسعى دائرة المالية المركزية من خلال مشاركتها في معرض "جيتكس العالمي" إلى تسليط الضوء على مبادراتها في مجال التحول الرقمي، والتي تشمل تطوير الأنظمة المالية الذكية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة تتيح للمتعاملين الوصول إلى معلوماتهم المالية وإجراء المعاملات بشكل أسرع وأسهل عبر المنصات الرقمية.
وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الوعي حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين الآخرين، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الرائدة، كما أنها تسعى إلى استقطاب مستثمرين جدد واستكشاف فرص التعاون مع الشركات التكنولوجية التي تقدم حلولاً مبتكرة تساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية.
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