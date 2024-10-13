"زي سكيلر" تعمل على تمكين المؤسسات من خلال "تطبيق سياسة إستخدام حلول الثقة الصفرية" في جيتكس 2024

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- Golin Mena) تمكّن بنية Zscaler للثقة الصفرية وابتكارات الذكاء الاصطناعي المؤسسات من تأمين وتبسيط وتحويل أعمالها
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 6 أكتوبر 2024] – أعلنت "زي سكيلر إنك" Zscaler, Inc.، الشركة الرائدة في مجال الأمن السحابي، اليوم عن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي الذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 كراعي برونزي للحدث، تحت شعار "الثقة الصفرية تلتقي بالذكاء الاصطناعي". وتشارك الشركة أيضاً في رعاية "صالة مديري أمن المعلومات" CISO Lounge في "وادي جيتكس السيبراني" GITEX cyber
Valley، إحدى أبرز الفعاليات لكبار مسؤولي أمن المعلومات ومحترفي الأمن السيبراني، باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الثقة الصفرية.
تجمع "زي سكيلر" الآن بين منصة "تطبيق سياسةإستخدام حلول الثقة الصفرية" Zero Trust Exchange™ ومحركات الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من تبسيط وتحويل أعمالها بشكل آمن، لمساعدتها في الحصول على ميزة تنافسية في عالم قائم على الحوسبة السحابية.
تستطيع المنصة الأمنية المتكاملة بشكل وافي تأمين المستخدمين بتقنية عالية من خلال منع وتوقع التهديدات السيبرانية وفقدان البيانات، مع توفير اتصال سريع وموثوق بالتطبيقات من أي مكان. يتم تأمين أحمال العمل وأجهزة انترنت الاشياء OT/IoT من خلال حماية التطبيقات السحابية الأصيلة والوصول المميز عبر تامين الاتصال بالثقة الصفرية.”
وقال براين مارفن، نائب الرئيس الأول لدى "زي سكيلر" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بفضل تغطيتها الأمنية الكاملة، تعد منصة "تطبيق سياسة الثقة الصفرية" Zero Trust Exchange™ التي توفرها "زي سكيلر" منصة مخصصة لضمان الأمن السيبراني، وتم تصميمها خصيصاً لتمكين المؤسسات من من التعامل بثقة معها في جميع عملياتها. ويمكن للمؤسسات الآن توسيع نطاق هذا التوحيد إلى أمنها السيبراني لتحويل أعمالها بشكل آمن، تماماً كما تقوم بتوحيد المعايير على المنصات التي تستخدمها للموارد البشرية وتخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وسير العمل".
وتمتد قوة هذه المنصة إلى المجالات التالية، والتي سيتم عرضها في قاعة 23 في الوادي السيبراني بمركز دبي التجاري العالمي، في جناحها رقم H23-C25:
تستفيد تحليلات الأعمال في "زي سكيلر" من 500 تريليون عملية يومية لتوفير استراتيجية قابلة للتنفيذ، وتساعد في تقليل المخاطر السيبرانية، وتحسين تجربة الموظفين الرقمية، والارتقاء باستخدام "البرامج كخدمة" (SaaS).
تنطلق حماية "زي سكيلر" ضد التهديدات السيبرانية من نهج شامل لحماية المستخدمين وأحمال العمل والأجهزة. وتم أيضاً تصميم بنية البروكسي الخاصة بـ "زي سكيلر" على مبدأ منح الحد الأدنى من الصلاحيات، ما يتيح فحص أمن طبقة النقل (TLS)، وطبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) على نطاق واسع، مع ضمان الاتصالات بين المستخدمين والتطبيقات بناءً على الهوية والسياق وسياسات العمل.
يعمل نهج "زي سكيلر" لحماية البيانات على تأمين جميع أنواع البيانات عبر جميع القنوات عن طريق الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي عبر منصة الأمن الموحدة لمنع فقدان البيانات الحساسة.
تعمل شبكات الثقة الصفرية على التخلص من تعقيد التوجيه، وتقليل النفقات التشغيلية، وإيقاف التحرك الافقي عبر جميع مواقع البيانات.
وقال سعيد آغا، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الوتيرة السريعة للتحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تحدث عبر التطبيقات والشبكات والأمن، تتطلب تطوير بنية جديدة أسرع وأكثر أمناً. وتعتبر منصة "تطبيق سياسة الثقة الصفرية" Zero Trust Exchange™ أكثر من مجرد حل أمني، فهذه المنصة مصممة لتجهيز المؤسسات للتعامل مع عالم يعتمد على الخدمات السحابية أولاً من خلال التخلص من التقنياتالتقليدية. ويتحقق كل ذلك مع ربط المستخدمين والأجهزة والتطبيقات الفردية بشكل آمن. وتمثلت رؤية "زي سكيلر" منذ اليوم الأول في تطوير عالم يتم فيه تبادل المعلومات بصورة دائمة وبطرق سلسة وآمنة".
وبالإضافة إلى اطلاعهم على الفوائد التي تجلبها هذه المنصة للشركات في المنطقة، سيحظى زوار معرض جيتكس العالمي بفرصة فريدة للتعرف على الابتكارات السحابية الرائدة التي تقود التحول الرقمي الآمن، والتي سيكشف عنها بيل لاب كبير مسؤولي التكنولوجيا لاستراتيجيات الأسواق في "زي سكيلر". وفي السادس عشر من أكتوبر، سيعتلي بيل منصة الأمن السيبراني لمناقشة النجاحات التي ترسم معالم الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهجمات الأمن السيبراني المثيرة للقلق، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصال الذكي، وتطورات الاستدامة الرائدة، ومواضيع كثيرة أخرى.
عمليات سحابية عالية التوسع والمرونة
يعتبر "تطبيق سياسة الثقة الصفرية" Zero Trust Exchange™ منصة للأمن السيبراني تأتي مدمجة في السحابة لتوفر مستوى شاملاً من الأمن للمستخدمين والأجهزة وأحمال العمل والتطبيقات. وتكون هذه المنصة مبنية على مبدأ الوصول الأقل صلاحية لبناء الثقة، حيث تأخذ في الحسبان هوية المستخدم والسياق، بما في ذلك الموقع والجهاز والتطبيق والمحتوى، ومن ثم يتم إنشاء اتصالات آمنة ومباشرة بين المستخدم والتطبيق، او بين التطبيق والجهاز، او بين الجهاز والجهاز. وتتولى "زي سكيلر" إدارة أكبر سحابة أمنية في العالم، حيث تخدم ما يزيد على 8,600 عميل وأكثر من 47 مليون مستخدم، وتعالج أكثر من نصف تريليون معاملة يومياً، كما تقدم مقاييس الأداء والأمن الصحي.
وتجاوزت المنصة مؤخراً 500 مليار معاملة يومية للعملاء المؤمَّن عليهم بواسطة سحابة "زي سكيلر". ويؤكد هذا الإنجاز على قابلية التوسع الواسعة والمرونة والثقة التي يتمتع بها العملاء في منصة "زي سكيلر"، والتي تُمكّن المؤسسات من توصيل المستخدمين والأجهزة والتطبيقات بأمان في أي مكان. ويدعم الحجم الهائل من البيانات عالية الدقة المستمدة من المعاملات بحيرة بيانات أمن الذكاء الاصطناعي الضخمة الخاصة بـ "زي سكيلر"، ما يسمح للشركة بتعليم محركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ليس فقط للتنبؤ بالاختراقات و الهجمات، ولكن أيضاً التوصية باتباع سياسات اكتشاف التهديدات والوقاية منها والاستجابة لها.
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