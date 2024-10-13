استاد المدينة التعليمية يواصل فعالياته في "أمسية السيدات"

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 10 أكتوبر 2024: تعود فعاليات "أمسية السيدات" التي تنظمها مؤسسة قطر إلى استاد المدينة التعليمية، بدءًا من 15 أكتوبر الحالي وذلك كل يوم ثلاثاء من الساعة 5 إلى 9 مساءً. توفر هذه الأمسيات للنساء فرصة الاستمتاع بأنشطة رياضية متنوعة، كما تتيح لهنّ فرص التواصل والمشاركة في فصول جماعية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة اللياقة البدنية والصحية.
من الجدير بالذكر أن الدخول إلى هذه الفعاليات مجاني، وستكون نقطة الدخول الرئيسية عبر البوابة 35، بالقرب من موقف السيارات الغربي في المدينة التعليمية، مع توفر خدمات ترام المدينة التعليمية. يرحب الاستاد بجميع النساء والفتيات فوق سن 6 سنوات. وبما أن هذه الأنشطة مخصصة لهنّ فقط، لا يُسمح بحضور البنين.
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