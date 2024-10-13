برنامج "لكل القدرات" بمؤسسة قطر يحتفي باليوم العالمي للشلل الدماغي

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 10 أكتوبر 2024: احتفى برنامج "لكل القدرات"، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، باليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يصادف 6 أكتوبر من كل عام، بتنظيم سلسلة من الأنشطة التي تميزت بمشاركة منتسبيه وعائلاتهم، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي بطبيعة الشلل الدماغي وتعزيز الشمولية.
ويتيح البرنامج فرصًا للأفراد من ذوي الإعاقة للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتطويرية. فمن خلال برامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الفئة من أفراد المجتمع، مثل كرة القدم والسباحة، فإن هذا البرنامج يروم مساعدة الأطفال والبالغين على بناء الثقة بالنفس، وتطوير المهارات، والاستفادة من الأنشطة البدنية في بيئة داعمة وشاملة.
ويعد هذا الاحتفال مناسبة سانحة لتسليط الضوء على أهمية فهم قدرات الأفراد المصابين بالشلل الدماغي وتعزيزها، ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع، علاوة على إبراز التزام مؤسسة قطر ببناء مجتمع شامل يمكّن جميع الأفراد من مختلف القدرات من تحقيق كامل إمكاناتهم.
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