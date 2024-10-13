طيران الإمارات تستثمر 48 مليون دولار في أنظمة تدريب الطيارين وأطقم الخدمة

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- Emirates) دبي، 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: كشفت طيران الإمارات عن استثمارها نحو 48 مليون دولار في مجموعة كاملة من أحدث المعدات وأجنحة الأنظمة لدعم تدريب الطيارين وأطقم الخدمة، استعداداً لبدء انضمام طائراتها الجديدة من طراز الإيرباص A350 إلى الأسطول.
وتتضمن الأجنحة جهازين محاكاة طيران كاملين مدمجين مع أنظمة دعم الطيارين المبتكرة، وجهاز تدريب ثابت القاعدة، وتدريب إخلاء المقصورة في حالات الطوارئ وتدريب الأبواب. يعكس هذا الاستثمار التزام الناقلة بتحقيق أعلى معايير التدريب والتميز.
يعد نظام دعم الطيارين هو الأول من نوعه في الصناعة وقد تم تصميمه بالكامل داخلياً من قبل طيران الإمارات بهدف تحسين تجربة التدريب. أثناء مرحلة الإحاطة، يسمح للمتدربين بإجراء إعداد تفاعلي لمقصورة الطيران، بما في ذلك بناء خطة طيران، في بيئة غامرة بالكامل. يتم ربط بيانات الإعداد بمجرد انتقال المتدربين داخل جهاز المحاكاة لاستئناف تدريبهم، ويتيح وضع مراجعة نظام دعم الطيارين للمدرب تشغيل الجلسة المسجلة لمراجعة أداء الطاقم.
وحصل جهاز محاكاة الطيران الكامل الأول لطائرة A350 على شهادة المستوى D، وهي أعلى شهادة لهذا النوع من أجهزة المحاكاة، من وكالة سلامة الطيران الأوروبية. وقد تم الحصول على الشهادة الأولية دون أي ملاحظات، وهو إنجاز رائع آخر في صناعة المحاكاة. ولا تعمل التكنولوجيا المتقدمة على تعزيز كفاءة التدريب فحسب، بل تمكن الطيارين أيضاً من إتقان المهارات المطلوبة للعمليات السلسة بثقة. ويخضع جهاز محاكاة الطيران الكامل الثاني لطائرة A350 حاليًا لمرحلة القبول في الموقع ومن المقرر أن يحصل على موافقة وكالة سلامة الطيران الأوروبية في نوفمبر المقبل. وقد طلبت طيران الإمارات 3 أجهزة محاكاة طيران كاملة لأسطولها من طائرات A350.
وتحاكي أجهزة التدريب المثبتة لطائرة إيرباص A350، قمرة القيادة، باستخدام أنظمة مرئية وصوتية لجعل جلسات التدريب واقعية قدر الإمكان.
وقال القبطان بدر المرزوقي، نائب رئيس أول للتدريب في طيران الإمارات: "قيادة الابتكار هي جوهر هوية طيران الإمارات، ويتجلى ذلك في مجموعة معدات التدريب التي حصلنا عليها مؤخراً لطائرات إيرباص A350 ومنشأة تدريب الطيارين المتقدمة المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام. ونفخر بأن لدينا الآن القدرة على توسيع قدراتنا على تدريب الطيارين بنسبة 54٪. وبفضل استثماراتنا في أجهزة المحاكاة والأنظمة الجديدة، أصبح طيارونا وأطقم الخدمة مجهزين ومدربين وعلى ثقة من قدرتهم على إدارة أي تحديات تشغيلية بأمان وكفاءة".
وأكملت طيران الإمارات تدريب ما يقرب من 30 طياراً و820 من أفراد أطقم الخدمة، وبحلول نهاية نوفمبر(تشرين الثاني)، سيكون أكثر من 50 طياراً قد أكملوا تدريبهم على أجهزة محاكاة الطيران الكاملة لطائرة الإيرباص A350. ويتلقى طيارو وأطقم الخدمة في طيران الإمارات تدريباً قائماً على الأدلة، يقدمه لهم مدربون يتمتعون بخبرة عالية، ويتمتعون ببيئات تشغيل مصممة خصيصاً.
وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في يونيو(حزيران) الماضي عن تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي النقل الجوي (إياتا) وشركة إيرباص، لتقديم برنامج متطور للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة يتمحور حول طائرات الإيرباص A350.
ولدى طيران الإمارات طلبات مؤكدة لـ65 طائرة من طراز الإيرباص A350، و250 طائرة من طراز البوينج 777X، حيث ستعتمد عليها الناقلة في مرحلتها المقبلة من النمو مما يدعم أهدافها للتوسع ويوفر المرونة لإطلاق مسارات جديدة وأفضل خدمة على شبكتها.
وتستعد طيران الإمارات لافتتاح منشأة تدريب الطيارين المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام. وستضم المنشأة التي تبلغ مساحتها 63.318 قدماً مربعاً ستة حجرات محاكاة طيران كاملة لطائرات A350 وبوينج 777X. وفي جميع مباني تدريب الطيارين التابعة للناقلة، سيتمكن طيارو طيران الإمارات من صقل مهاراتهم في الطيران من خلال 17 حجرة محاكاة طيران كاملة توفر سعة تزيد على 130 ألف ساعة تدريب سنوياً.
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