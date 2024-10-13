وزارة المالية تشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2024" بمشاريع مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني

(MENAFN
- MOF.GOV) دبي 10 أكتوبر 2024
تشارك وزارة المالية في معرض "جيتكس جلوبال 2024" الذي ينعقد خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي لتسلط الضوء على إنجازات الوزارة في تطوير الخدمات وعرض حزمة من مشاريعها الرقمية بما يساهم في تعزيز سعادة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة، في إطار رؤيتها في تحقيق الريادة العالمية للدولة في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية المالية، من خلال جهودها المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي، واستعراض الأنظمة والخدمات الرقمية وأحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير القطاع المالي.
دعم النمو المستدام
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تأتي مشاركتنا في المعرض تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل في الإدارة المالية الحكومية، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. إن عرض مشاريعنا الرقمية المبتكرة ليس مجرد احتفاء بالإنجازات، بل هو أيضاً فرصة لتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا".
وأضاف سعادته: "تسعى الوزارة من خلال هذا الحدث، إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، مما يساهم في تعزيز مكانتنا الريادية في مجال التحول الرقمي، ونحن على ثقة بأن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المتعاملين، ونعمل باستمرار على تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تحقيقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
جلسات حوارية
وستنظم الوزارة خلال الحدث عدداً من الجلسات الحوارية منها ما يتعلق بتجربتها في تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ومشروع "نظام الفوترة الإلكترونية" الذي أطلقته بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومبادرة "اسأل منى" مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية.
وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024" في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا بما يساهم في ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التحول الرقمي.
ويجمع "معرض "جيتكس جلوبال 2024 "، الذي يُعد أحد أكبر وأهم الفعاليات التقنية في العالم، وينظم سنوياً في دبي، أكثر من 6000 جهة عارضة و1800 متحدث من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى مشاركة كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة المبتكرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتكنولوجيا المستدامة، ويتخلله ورش عمل وجلسات وفعاليات في مجالات التقنية.
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