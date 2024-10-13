أومودا وجايكو تكشف عن طرز جديدة وجيلها القادم من الروبوتات خلال النسخة الثانية من قمة المستخدمين الدولية

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 أكتوبر، 2024: بعد النجاح الذي حققته قمة المستخدمين الدولية في نسختها الأولى عام 2023، تتطلع أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبل التنقل، إلى تقديم تجربة استثنائية وأكثر ثراءاً خلال النسخة الثانية من الحدث. وسيتخلل هذا الحدث الكشف عن أحدث نماذج أومودا وجايكو وعروضها المتنوعة، بما في ذلك الجيل القادم من الروبوتات التابعة إليها، في خطوةٍ تؤكد على التزام العلامة التجارية بالابتكار التكنولوجي في قطاع صناعة السيارات.
وستوفر قمة المستخدمين الدولية منصة بارزة، تسلط أومودا وجايكو من خلالها الضوء أيضاً على التزامها بالتركيز على المستخدم والتنمية المستدامة من خلال العمل مع رواد القطاع والمبادرات الدولية.
وتختتم أومودا وجايكو سلسلة أنشطتها وفعالياتها في مقرها الرئيسي في ووهو، الصين، لهذا العام مع انعقاد قمة المستخدمين الدولية نهاية شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استعداداتها للإفتتاح المرتقب لمركزها في الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة.
2024: لمحة عن مستقبل التنقل
ستتناول قمة المستخدمين الدولية 2024 رؤية العلامة التجارية للمستقبل بشكلٍ معمق، مع التركيز على آراء المستخدمين، والجهود الهادفة إلى تعزيز الاتجاهات نحو اعتماد أسلوب حياة منخفض الكربون، كجزء من التزامها بالمساهمة الفعالة في الاستدامة البيئية.
كما ستتاح الفرصة أمام المشاركين لتجربة حصرية لأحدث نماذج أومودا وجايكو، واختبار القيادة والجولات التفاعلية في المصانع. ومن خلال التركيز والتفاعل مع العملاء، ستقدم هذه النماذج تجربة قيادة ملهمة تعكس الرفاهية السلسة والأناقة الرياضية وخيارات الترفيه التي توفرها العلامة التجارية.
وبعد النجاح الذي حققته فعالية "ركوب الدراجات البيئية" عام 2023، ستقوم أومودا وجايكو مجدداً بتنظيم هذا الحدث على هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة المستخدمين الدولية، إلى جانب معرض ومنتدى مبيعات المنتجات البيئية، الذي سيقدم لمحة عامة على الانتاجات الجديدة والمتنوعة من العلامة التجارية. كما سيتم تخصيص يوم تكنولوجي، بهدف عرض التطورات التكنولوجية الرائدة واتجاهات البحث والتطوير المستقبلية، بما في ذلك الكشف عن جيل أومودا و جايكو القادم من الروبوتات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد منتدى للتعاون مع الشخصيات المؤثرة (KOL) لتقديم منصة للتعاون وتبادل المعرفة مع رواد القطاع، كما سيتضمن المنتدى مناقشات وجلسات حوارية حول مستقبل التنقل.
وقال الرئيس التنفيذي في أومودا وجايكو، شون شو: "بعد النجاح الإستثنائي للنسخة الأولى من هذا الحدث، تتضمن قمة المستخدين الدولية الثانية مفاجآت بارزة، تعكس التزامنا بتشكيل مستقبل التنقل. وسنكشف عن أهم ابتكاراتنا الثورية، من النماذج الحديثة إلى الروبوتات المتقدمة، خلال القمة، التي عملنا على تخطيطها بعناية لإلهام ضيوفنا وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على نهج وفلسفة أومودا وجايكو، المتمثلة في إعادة صياغة ما هو ممكن في عالم السيارات".
وستسلط أومودا وجايكو خلال القمة الضوء على رؤيتها، والتي تهدف إلى دمج التكنولوجيا والاستدامة ونمط الحياة بأسلوب سلس، مع تلبية احتياجات العملاء في كل خطوة. نحن نتطلع إلى مشاركة الحضور في هذا الجزء البارز والهام، حيث نواصل في تقديم منتجات جديدة وأنظمة جديدة وتقنيات جديدة في الشرق الأوسط وخارجه."
بناء النظام البيئي للمستخدمين
استقطبت النسخة الأولى من قمة المستخدمين الدولية في عام 2023 آلاف المستخدمين ووسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة من أكثر من 30 دولة على مدار 4 أيام. وتضمنت أبرز أحداث القمة تقديم أومودا و جايكو أول دراجة عالية الجودة والكفاءة، إلى جانب منتجات أخرى صديقة للبيئة من سلسلة أومودا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لاستكشاف اتجاهات جديدة في مجال الحماية البيئية.
كما كشفت العلامة التجارية أيضًا عن تقنيات الجيل الثالث من سياراتها الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء PHEV والأنظمة الذكية لجميع أنواع الطرق ARDIS في سلسلة جايكو خلال النسخة الأولى من القمة. ومن خلال عرض السيارة المعدلة رسميًا والمعدات الخارجية المتميزة، عكست القمة إمكانات العلامة التجارية في مجالات القيادة القوية والمستدامة على الطرق الوعرة وغير الممهدة.
تجسد قمة المستخدمين الدولية رؤية أومودا وجايكو لتحويل التنقل من خلال إعطاء الاولوية لاحتياجات المستخدم. وفي ظل استعدادات العلامة التجارية للانطلاق في الإمارات العربية المتحدة، يُشكل هذا الحدث دلالة قوية على التزام العلامة بتشكيل مستقبل القيادة على مستوى المنطقة والعالم.
MENAFN13102024004696012122ID1108774065