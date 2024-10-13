تينابل تدعو المؤسسات لتغيير منظورها للأمن السيبراني خلال جيتكس 2024

(MENAFN
- Editorial) الامارات العربية المتحدة، دبي، 10 أكتوبر 2024: تشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في معرض جيتكس جلوبال الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وخلال الفعالية، تستعرض الشركة حلولها لإدارة التعرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسلط الضوء على مسارات التهديدات الكامنة ضمن البنية التحتية للمؤسسات - من بنية تقنية المعلومات وحتى البنية السحابية والتقنيات التشغيلية وغيرها. كما تطلق تينابل تقريرها لمخاطر البنية السحابية للعام 2024 خلال المعرض.
تواجه المنتجات وفرق العمل غير المترابطة صعوبات كبيرة في صد التهديدات ومواجهتها عبر سطح الهجمات، إذ لا يمكن التغلب على تحديات المخاطر السيبرانية باستخدام استراتيجيات وحلول أمنية غير متناغمة فما بينها. المؤسسات بحاجة إلى توحيد رؤيتها للمخاطر في كافة المستويات بحيث يمكنها متابعة كافة المخاطر التي تهدد الحلول الفردية، وجمع الفرق الموزعة من خلال إمكانات الذكاء الذي تحتاجه لتعزيز الدفاعات والحماية من الهجمات عند العمل معًا كفريق واحد.
في هذا السياق قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: "تؤدي التطورات السريعة في التقنيات والتحول الرقمي إلى نشوء تحديات متزايدة تواجهها المؤسسات في محاولتها للتفوق على المهاجمين، إذ يكون على فرق الأمن التعامل مع عدد من البنى السحابية والهويات في مشهد متقارب من إنترنت الأشياء وتقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية. سنعرض في جيتكس 2024 كيف يمكن للمؤسسات كشف وإغلاق الفجوات الأمنية الحساسة التي تعرّض أعمالها للخطر، وسيتواجد فريقنا لمساعدة الزوار في تصوّر مستقبل الأمن السيبراني كقوة عالمية توفر الحماية من التعرض للمخاطر."
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