اكتمال الاستعدادات لاستضافة معرض جيتكس جلوبال 2024 في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024: أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، عن إتمام الاستعدادات والخطط التشغيلية والأمنية والمرورية الشاملة، لاستضافة معرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام في موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي (14 – 18 أكتوبر) ودبي هاربر (13 – 16 أكتوبر).
ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تجربة سلسة وآمنة على مستوى المدينة للعارضين والمشاركين والزوار خلال فترة انعقاد المعرض، مع التركيز على انسيابية حركة المرور وسلامة الحضور والمشاركين، بما يعكس مكانة دبي الرائدة في تنظيم فعاليات ضخمة عالمية المستوى.
وتطرقت الاجتماعات والنقاشات بين مركز دبي التجاري العالمي ولجنة تأمين الفعاليات في دبي الإجراءات اللوجستية الرئيسية، وانسيابية حركة المرور، والبروتوكولات الأمنية لإدارة عشرات الآلاف من الزوار والمشاركين والعارضين المتوقع حضورهم لهذا الحدث العالمي من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تسليط الضوء على حلول مواقف السيارات، وتدفق الزوار بشكل آمن، وسهولة الوصول إلى وسائل المواصلات العامة لاستيعاب العدد الكبير المتوقع من الحضور، وذلك على غرار المشاركة القياسية التي حققها المعرض العام الماضي.
وأكد سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، أن شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة أنهت جميع استعداداتها لإنجاح فعاليات معرض جيتكس جلوبال.
وأشار اللواء الغيثي إلى أن الفريق سيبذل جهوداً كبيرة من أجل خروج هذا المعرض في الصورة التي تليق بمكانة إمارة دبي في تنظيم واستضافة أرقى الفعاليات العالمية، داعياً السائقين المتجهين إلى الشوارع المؤدية إلى مركز دبي التجاري العالمي إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات وقواعد السير والمرور، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة، لتجنب الازدحام وانسيابية العبور خلال فعاليات معرض جيتكس.
ونوه اللواء الغيثي إلى أنه يمكن للزوار متابعة النشرات المرورية في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حالة الطريق وتفعيل خدمة الاشعارات وخدمة خاصية القيادة في تطبيق شرطة دبي.
ودعا اللواء الغيثي إلى استخدام الطرق البديلة للوصول إلى منطقة المركز المالي كشارع المستقبل للقادمين من شارع الميدان، وشارع الصكوك للقادمين من شارع الشيخ زايد.
وقال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي: "في ضوء مشاركة عشرات الآلاف، يتطلب الاستعداد لمعرض جيتكس جلوبال جهوزية عالية، وتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتقديم هذا الحدث الضخم إلى العالم بأفضل صورة ممكنة. ويعتبر التعاون مع لجنة تأمين الفعاليات وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات عاملاً جوهرياً لضمان تجربة استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار وندعو الجميع لاستخدام وسائل المواصلات العامة المتعددة، والتخطيط لرحلاتهم عبر تطبيق جيتكس".
وأكد عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب أن تشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة يأتي في إطار جهود المركز الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
الحركة المرورية في منطقة مركز دبي التجاري العالمي
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "وفرت الهيئة آلاف مواقف السيارات للزوار في مركز دبي التجاري العالمي وفي المواقع البديلة والتي تشمل نادي الوصل، والكفاف، والجافلية، ودبي مول، مع توفير خطوط حافلات (Shuttle Buses) لنقل الزوار من وإلى موقع الفعالية، ولدينا خطط جاهزة لتحويل الحركة المرورية عند امتلاء المواقف وتسيير الحركة المرورية خلال ساعات الذروة".
وأضاف البنا: "ستتم مراقبة عمل الإشارات الضوئية وتشغيلها بالتناسب مع الكثافات المرورية لكل فترة من فترات الذروة من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية بالتنسيق والمتابعة مع الفريق التشغيلي في الموقع لضمان المزامنة ومراقبة الكثافة المرورية، كما سيتم استخدام الشاشات المتغيرة لتوجيه الجمهور لاستخدام المترو والحافلات للوصول إلى موقع الحدث، بالإضافة إلى نشر رسائل ارشادية لمستخدمي الطريق باستخدام المواقف البديلة عند امتلاء المواقف المحيطة بالمركز.
وأكد البنا على أن حركة المترو ستبقى كما هي مع مراقبة عمليات التشغيل والاستعداد لتقليل زمن التقاطر في حال ارتفاع أعداد الركاب وذلك لخدمة أكبر عدد من المستخدمين خلال إقامة الفعالية، مشيراً إلى تخصيص ساحة لمركبات الأجرة بجوار موقع الفعالية تتسع لنحو 300 مركبة، كما سيتم دعم الحدث من خلال توفير حافلات لنقل الركاب من محطة مترو مركز دبي التجاري إلى محطة (ماكس)، فضلاً عن توفير حافلات لنقل الركاب من وإلى مواقف معرض جيتكس جلوبال.
الحركة المرورية في منطقة دبي هاربر
يعد دبي هاربر الموقع الرئيسي الثاني لمعرض جيتكس جلوبال 2024، وسيشهد توافد عشرات الألاف من الزوار خلال فترة انعقاده. وفي هذا السياق، أكد حسين البنا أن الخطة التشغيلية لإدارة الحركة المرورية في منطقة دبي هاربر ستشمل توفير آلاف مواقف السيارات في موقع الفعالية، وتوفير حافلات لنقل الزوّار من وإلى مبنى المواقف متعددة الطوابق لنخلة جميرا ومن محطة مترو (النخيل) إلى موقع الحدث، كما سيتم توفير خدمات النقل البحري من مواقف سكاي دايف إلى موقع الحدث.
وأضاف أنه ستتم مراقبة عمل الإشارات الضوئية وتشغيلها بالتناسب مع الكثافات المرورية على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز اَل سعود والشوارع المحيطة بمنطقة الحدث، كما سيتم توفير حافلات لنقل الجمهور من موقع دبي هاربر إلى الموقع الرئيسي الأول لمعرض جيتكس جلوبال في مركز دبي التجاري العالمي.
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