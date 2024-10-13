قمة سوبر بريدج 2024 تعلن عن أسماء المتحدثين الرئيسيين وتستقطب أبرز قادة القطاع

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024: أعلن مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) و"سوبر بريدج كاونسل" عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في النسخة الثانية من "قمة سوبر بريدج 2024" التي ستنعقد بالتزامن مع معرض "جيتكس جلوبال 2024" على مدى يومي 15 و16 من أكتوبر 2024 في فندق "ون آند أونلي ون زعبيل" دبي، بهدف إثراء مسارات التعاون والحوار حيال أهم القضايا العالمية، وتعزيز التأثير والابتكار للجيل القادم من القادة العالميين.
وتتضمن قائمة المتحدثين في القمة التي تنعقد خلال أسبوع "جيتكس جلوبال" 70 شخصية بارزة من قادة الفكر والمبتكرين والرواد من مختلف القطاعات من حول العالم، حيث سيسلط المتحدثون الضوء على عدد من المواضيع المتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة، وسيركزون على سُبُل دعم قادة القطاع المستقبليين.
وتشمل القائمة إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الذي يتولى قيادة الجهاز التنظيمي بما يعزز شفافية وكفاءة بيئة الخدمات المالية في دبي؛ ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC Innovation Hub) الذي سيستعرض أهم الابتكارات في القطاع المالي.
وستتحدث جين سان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Tripالصين، من منظور خبرتها الكبيرة حول المستجدات المتعلقة بقطاع السفر العالمين وستركز على ممارسات السفر المستدامة والحلول المتمحورة حول العميل، فيما سيناقش هانس دويسترز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سيوكس"، هولندا، أدوات البحث والتطوير العالمية مفتوحة المصادر والمتعلقة بالقطاع والتي من شأنها تحفيز نمو الإنتاجية، وسيتناول أيضاً الدور المتنامي لدول الخليج العربي في مجال الشراكات التكنولوجية.
وسيستعرض تاكاشي ماروياما، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة "أسيت مانجمينت ون" تفاصيل عودة اليابان إلى الواجهة والآفاق الاستثمارية بعيدة المدى ضمن بيئة كلية جديدة. وسيقدم يي وانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليكس"، الصين بعض الرؤى والتصورات حول القدرات المحتملة لمنصات التعليم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانية الحصول على فرص تعلّم اللغات.
وستستضيف القمة الدكتور بو باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MVGX، سنغافورة، الذي سيتحدث عن قدرة تقنيات البنية التحتية الذكية المتنوعة في مجالَي الطاقة والنقل على تمكين استدامة التحول الصناعي الأخضر في قارة آسيا وبقية أنحاء العالم.
وستشهد القمة مشاركة عددٍ من المتحدثين الرئيسيين الآخرين، منهم فيش نارين، الشريك الإداري في مجموعة "بولسار"، الهند، الذي سيتحدث على إمكانات الأسواق الناشئة والاستثمارات التكنولوجية التي تعزز النمو الاقتصادي، إضافة الى دي بون، رئيس العلامات التجارية وقسم البيع التجزئة في Tessellation، هونغ كونغ، وهو خبيرٌ في صناعة التجزئة وقائد عالمي شاب ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تضم نخبة المتحدثين في القمة جلال جاسيموف، الرئيس التنفيذي لشركة باشا القابضة في أذربيجان، الذي يشرف على استثمارات متنوعة في قطاعات مثل التأمين والبناء.
ومن المتوقع أن يشارك المتحدثون خبراتهم الرائدة وأفكارهم الفريدة، والتي تسهم في معالجة تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتفضي إلى نتائج ملموسة لتمكين القادة ودفع عجلة النمو في المستقبل ضمن عدَّة قطاعات.
وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس القائمة المتنوعة من المتحدثين في النسخة المقبلة من قمة «سوبر بريدج» 2024 التزامنا بتوفير مساحةٍ للمناقشات الديناميكية ودفع الابتكار. وسيعمل الخبراء المتحدثون خلال القمة على تجاوز الحدود التقليدية، وتقديم حلولٍ ملموسة لمعالجة التحديات العالمية. ونهدف إلى جعل القمة حدثاً تحولياً، يعزز التعاون المثمر ويدفع التغيير الهادف في مجموعةٍ من الصناعات."
وبدورها قالت فانيسا شو، المؤسس المشارك في "سوبر بريدج كاونسل"، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في شركة «في إس بارتنرز»": "تركز النسخة الثانية من قمة «سوبر بريدج» على تطوير منظومة عالمية، تشمل التكنولوجيا الصناعية المبتكرة وتنمية المواهب، وصانعي السياسات والبنية التحتية المالية والمستثمرين، لإلقاء الضوء على سبل تعزيز نمو الإنتاجية الفعال وطويل الأجل، واستكشاف ملامح مستقبل القطاع المالي في العصر الرقمي. وتشكل دبي مركزاً استراتيجياً فريداً من نوعه لهذه الاتجاهات."
وستوفر النسخة الثانية من قمة "سوبر بريدج" منصة مثالية للتواصل والتعاون والتعلُّم، ومن المنتظر أن تتيح للحضور فرصاً مميزة لتوسيع شبكاتهم، وتسهم في تعزيز الابتكار وتمكين التواصل مع مجموعة من الشخصيات الرائدة عالمياً في عدة قطاعات، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الجلسات الرامية لإشراك الحاضرين وتحفيز المناقشات الهادفة.
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