Sunday, 13 October 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في أراضي المواطنين بقرية تل

10/13/2024 8:13:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- اشتعلت
النيران، اليوم الأحد، في أراضي المواطنين بقرية تل جنوب غرب نابلس، بفعل إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل
الغاز السام على المزارعين.

وأفاد رئيس مجلس قروي تل نعمان رمضان لــلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة "العرقان"، ما أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون.

وأضاف أن المواطنين غادروا المكان بسبب النيران المشتعلة، وقنابل الغاز التي أطلقها الجنود نحوهم.

وكان الاحتلال اعتدى صباحا، على مواطن من القرية أثناء ذهابه لقطف محصول الزيتون.

MENAFN13102024000205011050ID1108774003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث