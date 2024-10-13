الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في أراضي المواطنين بقرية تل

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN- اشتعلتالنيران، اليوم الأحد، في أراضي المواطنين بقرية تل جنوب غرب نابلس، بفعل إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابلالغاز السام على المزارعين.

وأفاد رئيس مجلس قروي تل نعمان رمضان لــلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه أثناء قطفهم الزيتون في منطقة "العرقان"، ما أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون.

وأضاف أن المواطنين غادروا المكان بسبب النيران المشتعلة، وقنابل الغاز التي أطلقها الجنود نحوهم.

وكان الاحتلال اعتدى صباحا، على مواطن من القرية أثناء ذهابه لقطف الزيتون.