الاحتلال يتسبب باشتعال النيران في أراضي المواطنين بقرية تل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN- اشتعلت
النيران، اليوم الأحد، في أراضي المواطنين بقرية تل جنوب غرب نابلس، بفعل إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل
الغاز السام على المزارعين.
وأفاد رئيس مجلس قروي تل نعمان رمضان لــلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة "العرقان"، ما أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون.
وأضاف أن المواطنين غادروا المكان بسبب النيران المشتعلة، وقنابل الغاز التي أطلقها الجنود نحوهم.
وكان الاحتلال اعتدى صباحا، على مواطن من القرية أثناء ذهابه لقطف محصول الزيتون.
MENAFN13102024000205011050ID1108774003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.