العمل والدفاع المدني يوقعان خطة تنفيذية لحماية العمال في بيئة العمل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - وقعت وزيرة
العمل إيناس العطاري، مع مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، اليوم الأحد، خطة تنفيذية لمذكرة تفاهم بين الطرفين، تعزيزا للعمل المشترك لحماية العمال في بيئة العمل، ولضمان حسن سير العمل فيما يتعلق بالمهام المسندة للجانبين بموجب التشريعات ذات العلاقة.
وأكد الطرفان، وفق بيان صادر عن الوزارة، أن توقيع الخطة التنفيذية يأتي في ظل سعي وزارة العمل والدفاع المدني إلى المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والأمان في بيئة العمل، انسجاما مع معايير العمل العربية والدولية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، بالإضافة إلى تكامل الجهد الوطني المشترك لتحقيق الرسالة الإنسانية المتمثلة بحماية أرواح العمال وممتلكات أصحاب العمل، من خلال رفع الوعي في إجراءات الحماية والسلامة العامة في أماكن العمل، لانعكاسه إيجابا على زيادة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما يأتي توقيع الخطة التنفيذية لرفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، من خلال وضع الإطار المرجعي لعمل اللجان الفنية المشتركة في المحافظات، وتنظيم العمل الميداني المشترك، وتعزيز قدرات طواقم التفتيش لكلا الطرفين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
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