العمل والدفاع المدني يوقعان خطة تنفيذية لحماية العمال في بيئة العمل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - وقعت العمل إيناس العطاري، مع مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، اليوم الأحد، خطة تنفيذية لمذكرة تفاهم بين الطرفين، تعزيزا للعمل المشترك لحماية العمال في بيئة العمل، ولضمان حسن سير العمل فيما يتعلق بالمهام المسندة للجانبين بموجب التشريعات ذات العلاقة.

وأكد الطرفان، وفق بيان صادر عن الوزارة، أن توقيع الخطة التنفيذية يأتي في ظل سعي وزارة العمل والدفاع المدني إلى المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والأمان في بيئة العمل، انسجاما مع معايير العمل العربية والدولية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، بالإضافة إلى تكامل الجهد الوطني المشترك لتحقيق الرسالة الإنسانية المتمثلة بحماية أرواح العمال وممتلكات أصحاب العمل، من خلال رفع الوعي في إجراءات الحماية والسلامة العامة في أماكن العمل، لانعكاسه إيجابا على زيادة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما يأتي توقيع الخطة التنفيذية لرفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، من خلال وضع الإطار المرجعي لعمل اللجان الفنية المشتركة في المحافظات، وتنظيم العمل الميداني المشترك، وتعزيز قدرات طواقم التفتيش لكلا الطرفين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.