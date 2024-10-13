ممارسة الأم للرياضة تقلل خطر إصابة الطفل بالربو

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة الرياضة البدنية بانتظام أثناء الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر إصابة الطفل بالربو.

وتشير الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من شرق فنلندا، ومستشفى جامعة كوبيو، والمعهد الفنلندي للصحة والرفاهية، إلى أن الأمهات اللاتي يمارسن الرياضة بنشاط 3 مرات على الأقل في الأسبوع يمكنهن تقليل خطر إصابة أطفالهن بالربو بنحو 50% مقارنة بأولئك اللاتي يمارسن نشاطًا أقل.

وحللت الدراسة المنشورة بدورية "Med"، بيانات من ما يقرب من 1000 زوج من الأمهات والأبناء المشاركين في دراسة مجموعة الولادة في كوبيو (KuBiCo)، والتي تتبعت النتائج الصحية من الحمل حتى بلوغ الأطفال سن 7 سنوات.

وقد أثبتت الأبحاث السابقة أن ممارسة الرياضة للأم تؤثر بشكل إيجابي على صحة الأم والجنين، حيث ربطت دراسات سابقة النشاط البدني أثناء الحمل بتحسن وظائف الرئة لدى الأطفال حديثي الولادة.

وتقول الطبيبة إيما ريتا موساكا، من جامعة شرق فنلندا: "تمثل هذه الدراسة المرة الأولى التي نلاحظ فيها ارتباطا مباشرا بين ممارسة الأم للتمارين الرياضية واحتمالية الإصابة بالربو لدى الأطفال".

وتشير النتائج إلى أن ممارسة الأم للتمارين الرياضية وخطر الإصابة بالربو لدى الأطفال يتأثران بعوامل صحية ونمط حياة وبيئية متداخلة، مثل وزن الأم ومستويات التوتر والصحة العامة وعادات ممارسة التمارين الرياضية لدى الأسرة والتغذية، وحتى امتلاك الحيوانات الأليفة.

وقد أخذت هذه الدراسة، في الاعتبار هذه المتغيرات، ولكنها وجدت أنها لم تشرح بشكل كامل الارتباط الوقائي بين ممارسة الأم للتمارين الرياضية وانخفاض خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال.



وتقول موساكا: "تشير نتائجنا بقوة إلى أن ممارسة الأم للتمارين الرياضية أثناء الحمل تفيد بشكل مستقل نمو الجنين وتساهم في صحة الطفل على المدى الطويل".

وأوضحت أنه " ثبت أن ممارسة الأم للتمارين الرياضية تؤثر على نشاط الجنين وحركات التنفس، والتي تعد ضرورية لنمو الرئة".

وأضافت أنه: "بينما لا نزال لا نفهم تماما كيف تقلل ممارسة الأم للتمارين الرياضية من خطر الإصابة بالربو، فإن أحد الاحتمالات هو أنها تعزز نضوج رئة الجنين".

سلطت الطبيبة بيركا كيرجافاينن، الباحثة الرئيسية في الدراسة، الضوء على أهمية هذه النتائج، مشيرة إلى أنه "تقليديًا، كان تجنب دخان السجائر أثناء الحمل يُعتبر أحد الاستراتيجيات القليلة الفعّالة لخفض خطر إصابة الطفل بالربو، ومن المثير للاهتمام أن نكتشف أن ممارسة الأم لرياضة معتدلة أثناء الحمل قد توفر تأثيرا وقائيا يضاهي تأثير إقلاع الوالد عن التدخين".

ولم يجد البحث أي دليل على أن زيادة ممارسة الرياضة لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بالربو، مما يشير إلى الحاجة إلى دراسات إضافية لاستكشاف آثار شدة التمرين ومدته أثناء الحمل على الوقاية من الربو. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تمارس النساء الحوامل ما يقرب من 2.5 ساعة من التمارين المعتدلة أسبوعيا.