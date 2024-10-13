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فعالية لمساندة المزارعين بقطف ثمار الزيتون بقلقيلية

10/13/2024 6:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN- نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، حملة لمساعدة ومساندة المزارعين بقطف الزيتون.

وقال مدير زراعة قلقيلية أحمد عيد، إن الحملة يتم تنظيمها سنويا لمساعدة المزارعين على قطف محصولهم من الزيتون، وتستهدف المناطق القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري والمستعمرات، والتي يواجه أصحابها تحديات بفعل الاحتلال تتمثل بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو تجريفها، ومحاولة السيطرة عليها إضافة إلى تعديات المستعمرين.

وأضاف أن الحملة ستستمر حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بدورها، قالت ممثلة الإغاثة الزراعية وفاء جودة، إنه تم إطلاق الحملة في بلدة عزون وكفر لاقف وكفر ثلث شرق قلقيلية، كونها أكثر البلدات التي تعاني من حصار خانق بفعل الاحتلال، وتستهدف الحملة 16 بلدة وقرية بالمحافظة، مؤكدة أهمية هذه الأنشطة في دعم المزارعين وتثبيتهم بأرضهم وتعزيز صمودهم.

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