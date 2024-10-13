فعالية لمساندة المزارعين بقطف ثمار الزيتون بقلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN- نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، حملة لمساعدة ومساندة المزارعين
بقطف الزيتون.
وقال مدير زراعة قلقيلية أحمد عيد، إن الحملة يتم تنظيمها سنويا لمساعدة المزارعين على قطف محصولهم من الزيتون، وتستهدف المناطق القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري والمستعمرات، والتي يواجه أصحابها تحديات بفعل الاحتلال تتمثل بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو تجريفها، ومحاولة السيطرة عليها إضافة إلى تعديات المستعمرين.
وأضاف أن الحملة ستستمر حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
بدورها، قالت ممثلة الإغاثة الزراعية وفاء جودة، إنه تم إطلاق الحملة في بلدة عزون وكفر لاقف وكفر ثلث شرق قلقيلية، كونها أكثر البلدات التي تعاني من حصار خانق بفعل الاحتلال، وتستهدف الحملة 16 بلدة وقرية بالمحافظة، مؤكدة أهمية هذه الأنشطة في دعم المزارعين وتثبيتهم بأرضهم وتعزيز صمودهم.
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