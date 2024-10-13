قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد للعمل ضد إيران بالتنسيق مع واشنطن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت قناة عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد حاليا للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعد هجوم انتقامي إيراني على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة: "قررت إسرائيل بالفعل نوع الرد (على إيران)، لكن توقيته لم يتحدد بعد".

ومساء السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسبا لتهديدات إيران.

والنشر الحالي يأتي في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لتوجيه ضربة "كبيرة" لإيران، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي نفذته ايران ضد إسرائيل مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب القناة 12، فإن الجيش الإسرائيلي "يستعد حاليا للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي ستتلقى تحديثا قبل الهجوم".

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الأنظمة الدفاعية "ثاد" من قبل جنود أمريكيين في إسرائيل، بعد أن "جرى التدريب على تلك الخطوة في الماضي، والآن سيتم تنفيذها".

ومنظومة "ثاد" مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، مثل تلك التي تم إطلاقها من إيران مؤخرًا، و"قد تعزز بشكل كبير نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي"، وفق القناة.

و"ثاد" من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتُعتبر سلاحا دفاعيا لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.

وتقول الشركة المصنعة إن "ثاد" هي "المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي".

وقبل "ثاد"، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: "آرو" بعيدة المدى، و"مقلاع داود" متوسطة المدى، و"القبة الحديدية" قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.

و"ردا على اغتيال إسرائيل رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان"، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، مطلع أكتوبر الجاري؛ ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار بقواعد جوية، فيما هرع ملايين الإسرائيليين للملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري آنذاك عبر بيان، أنه "تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية أمنية مهمة في عمق الأراضي المحتلة".

وعقب الهجوم الإيراني الانتقامي، تعهد نتنياهو وقادة إسرائيليون عسكريون وسياسيون بـ"شن هجوم قوي وكبير" على طهران، دون تحديد موعد لذلك، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.