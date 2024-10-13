إن تي تي داتا تستعرض ابتكاراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في جيتكس2024

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 11 أكتوبر 2024: أعلنت إن تي تي داتا، الشركة الرائدة في البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وسيكون محور المشاركة هذا العام هو "تمكين المستقبل: حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل رقمي آمن"، حيث تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها وحلولها في مختلف القطاعات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطبيقات وتحليل البيانات.
ومن أبرز ملامح مشاركة إن تي تي داتا في الفعالية لهذا العام عرض NT-Tina – الإنسان الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمزود بالنموذج اللغوي من الشركة، حيث يتفاعل مع الزوار في جناح إن تي تي داتا بحوار طبيعي يستعرض قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز تجربة العملاء. كما يمكن لـ NT-Tina الاستفادة من القدرات المتقدمة مثل التعرف إلى الكلام وتعلّم الآلة والمعالجة اللغوية الطبيعية للإجابة عن الأسئلة حول حلول الإنسان الرقمي، وعرض مستقبل التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي باستخدام التعابير ومهارات التواصل الواقعية.
في تعليقه على الأمر قال برجاق سويدان، المدير التنفيذي لشركة إن تي تي داتا في الشرق الأوسط: "أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة المستخدمين، وهو ما تعكسه منتجات وحلول إن تي تي داتا المتميزة، فنحن نستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتزويد عملائنا بالخدمات المؤسسية المدارة بأعلى مستويات الكفاءة. كما عملنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات وحلول البنية التحتية والحلول السحابية لتمكين الشركاء والعملاء من مواكبة أحدث التوجهات
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