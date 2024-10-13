البنك الأهلي السعودي يعلن عن 5 فائزين بسيارات لاند كروزر و أوربان كروزر

(MENAFN
- SNB) أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج السحب على حملته الصيفية الحصرية للبطاقات الائتمانية وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية بأن يصبح "البنك الأفضل في خدمة
العملاء" وضمن تطوير منتجاته التمويلية ليكون الخيار الأول لعملائه.
وشملت الحملة فرصة لربح بـ 5 سيارات لاند كروزر و أوربان كروزر، وذلك عند التقدم للحصول على بطاقة الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي للاسترداد النقدي من ماستر كارد تزامناً مع بداية إطلاق الحملة في 15 يوليو 2024 وحتى 15 سبتمبر 2024.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد الأستاذ سعود بن عبدالعزيز باجبير الفائزين بـ 5 سيارات لاند كروزر و أوربان كروزر المقدمة من البنك الأهلي السعودي، مؤكداً أن إطلاق البنك لهذه الحملة الصيفية الحصرية يأتي ضمن عروض ومفاجآت البنك الأهلي السعودي التي تلبي احتياجات عملائه المصرفية بجودة عالية ومبتكرة، مما يؤكد حرصنا على تقديم أفضل الخدمات.
وعبّر رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد عن اعتزاز البنك الأهلي السعودي بعملائه الذين يتطلع دوماً إلى إثراء تجربتهم باعتبار العملاء أساس رئيسي من أسس النجاح وركيزة رئيسة في ترسيخ مكانته في القطاع المصرفي السعودي، مبيناً أن حملة 5 فائزين بسيارات لاند كروزر و أوربان كروزر شملت عملائه الحاليين الحاملين لبطاقة ماستركارد الأهلي الائتمانية والجُدُد الذين حصلوا على البطاقة في 15 يوليو 2024م حتى 15 سبتمبر 2024م.
وقد تسلم الفائزين السيارات في المبنى الرئيسي في مدينة الملك عبدالله المالية بمدينة الرياض يوم 7 أكتوبر، والتي أشرفت عليها وزارة التجارة ممثلة بالغرفة التجارية، حيث سلم الجوائز من جانب البنك الأهلي السعودي رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد.
وتتميز بطاقات الأهلي السعودي الائتمانية من ماستر كارد أنها معتمدة لدى أكثر من 32 مليون محل تجاري حول العالم، وتتيح السحب النقدي الفوري من أجهزة الصراف الآلي، وتوفر المرونة في إدارة المدفوعات الشهرية، حيث تتيح سداد المبالغ المستحقة بدون معدل ربح لمدة تصل إلى 50 يوماً، كما تشمل أيضاً تأمين مجاني ضد حوادث السفر وخدمة التسوق الآمن.
أما بالنسبة لمزايا بطاقات البنك الأهلي السعودي للاسترداد النقدي من ماستر كارد أنها معتمدة عالمياً وتوفر المرونة في إدارة المدفوعات الشهرية ومزودة برقم تعريفي شخصي ((PIN وشريحة أمان Chip، والتي تُمكّن المستخدم من إتمام عمليات الشراء بتمرير البطاقة دون ملامستها لأجهزة نقاط البيع بطريقة آمنة تحقّق أقصى قدر من الحماية ضد الاستخدام الغير مُصرح به.
ويمكن للعملاء الحصول على بطاقة الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي للاسترداد النقدي من ماستر كارد بسهولة وبشكل مباشر من خلال التقديم عبر موقع الخدمات البنكية الأهلي أون لاين AlAhliOnline أو تطبيق الأهلي موبايل AlAhliMobile أو زيارة أقرب فرع.
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