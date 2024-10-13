البنك الأهلي السعودي وشركة "المطاحن الحديثة" يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 871 مليون ريال

(MENAFN
- SNB) وقّع البنك الأهلي السعودي وشركة "المطاحن الحديثة" اتفاقية تمويل مرابحة جديدة بقيمة 871 مليون ريال سعودي بهدف دعم خطط توسع مستقبلية وتلبية احتياجات رأس المال العامل، مما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات وتعزيز التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتمتد مدة التمويل 14 عام وثلاثة أشهر، كما تنسجم هذه الاتفاقية مع ما يمثله البنك من قوة مالية ومصرفية محلية وإقليمية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم المبادرات الاستثمارية والاقتصادية.
ويعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة، حيث يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال إيجاد شراكات في مجالات عديدة في ظل النمو المتسارع، وذلك تماشياً مع استراتيجية تطوير القطاع المالي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة ضمن أهداف 2030.
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