البنك الأهلي السعودي وموسم الرياض يوقعان اتفاقية الراعي البلاتيني الرسمي لموسم الرياض Powered by SNB

(MENAFN
- SNB) وقع البنك الأهلي السعودي وموسم الرياض اتفاقية الراعي البلاتيني الرسمي لموسم الرياض في نسخته الخامسة لعام 2024م باسم “Powered by SNB”، والذي يعد الحدث الأضخم وأكبر المواسم التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، حيث ستبدأ فعالياته وأنشطته يوم السبت 12 أكتوبر 2024م، تحت شعار “Big Time”.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة لموسم الرياض برعاية معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي و سعادة المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي اعتزاز البنك بأن يكون جزءا من هذا الحدث الكبير، مبيناً أن رعاية البنك لموسم الرياض تأتي انطلاقاً من انتماء البنك للوطن وضمن التزامه المستمر بدعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع غير النفطي.
وثمن الشراكة الناجحة مع الهيئة العامة للترفيه للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تؤكد مكانة البنك الرائدة ودوره الفعال في دعم البرامج الوطنية الكبرى التي تهدف لتحويل المملكة إلى وجهة ترفيهية وسياحية عالمية وفقاً لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأختتم قائلاً " أتطلع بأن يكون موسم الرياض هذا العام أكثر تميزاً مقدماً تجربه فريدة للزوار من داخل المملكة وخارجها".
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