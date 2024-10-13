أكاديمية CNN أبو ظبي تستقبل أكبر دفعة تدريبية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالي الصحافة والسرد القصصي

(MENAFN
- Houbara Communications) أطلقت أكاديمية CNN في أبو ظبي، النسخة الأحدث من برنامجها التدريبي الرائد، حيث استقطبت أكبر دفعة تدريبية في تاريخها على الإطلاق، تضم 45 مشاركًا من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك 30 طالبًا من CNN، و15 طالباً من كليات التقنية العليا.
بدأت في 27 سبتمبر جلسات توجيهية للبرنامج الجديد في المختبر الإبداعي، الذراع التدريبي للمواهب الشابة التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، والذي يواصل توفير كافة المرافق والدعم الكامل لطلاب الأكاديمية. كما يستضيف المختبر، الذي يقع بجوار مكتب CNN في المنطقة الإبداعية- ياس، سلسلة من الدورات التدريبية الأسبوعية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لجميع المشاركين في برنامج هذا العام.
ومع انطلاق الدورة الرابعة لأكاديمية CNN أبو ظبي، يركز البرنامج الدراسي الجديد على استكشاف تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في مجالي الصحافة والسرد القصصي. وسيتولى نخبة من خبراء CNN حول العالم توجيه وتدريب الطلاب على العديد من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات التحقق، والأمن السيبراني، والفعالية، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة في إنشاء المحتوى وتمكينهم من الاستفادة من المعارف التي اكتسبوها في هذا البرنامج التدريبي طوال مسيرتهم المهنية.
في هذا السياق، أكدت بيكي أندرسون، مذيعة ومدير التحرير في CNN أبو ظبي، على دور الذكاء الاصطناعي في طرح تساؤلات معقدة أمام الصحفيين ومنشئي المحتوى والمجتمع ككل. وأشارت إلى أهمية إحاطة طلاب الأكاديمية بمجموعة من الآراء المتنوعة حول تأثير هذا التطور التكنولوجي الهائل واستخداماته المحتملة. لافتةً إلى أن برنامج هذا العام سيشهد استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين لتقديم سلسلة من الجلسات التدريبية المكثفة.
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