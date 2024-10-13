W7Worldwide تهنئ جلالة ملك إسبانيا وشعب إسبانيا بمناسبة العيد الوطني الـ532

(MENAFN
- W7Worldwide) رفعت W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ولرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وللشعب الإسباني الكريم، بمناسبة العيد الوطني الـ532 لمملكة إسبانيا.
وأشادت W7Worldwide بهذه المناسبة التي تجسد الفخر والاعتزاز بتاريخ إسبانيا الغني، ودورها المحوري في تعزيز العلاقات الحضارية بين أوروبا والعالم، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثل احتفاءً بالإنجازات العظيمة التي حققتها إسبانيا على مر القرون.
تربط السعودية وإسبانيا علاقات تاريخية وثيقة تشمل العديد من المجالات الاقتصادية، الثقافية، والتجارية، وقد تعززت تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات الرسمية والاتفاقيات الثنائية التي تشمل تعزيز التعاون في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والسياحة والبنية التحتية. كما تُعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الشركاء التجاريين لإسبانيا في المنطقة.
يُحتفل بالعيد الوطني الإسباني في 12 أكتوبر من كل عام، ويُعرف باسم "Día de la Hispanidad" أو "يوم كولومبوس"، لإحياء ذكرى انطلاق كريستوفر كولومبوس من إسبانيا في عام 1492 لاكتشاف الأمريكتين.
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