اليازية بنت نهيان آل نهيان تشارك في فعالية ثقافية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

(MENAFN
- Viola Communications) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 10 أكتوبر 2024: استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وذلك في جلسة حوارية بعنوان "إضاءات على تجربة السفارة الثقافية.. دليلك للمغامرة الثقافية"، والتي أتاحت الفرصة أمام طالبات الأكاديمية والحضور للاستفادة من المسيرة المهنية الملهمة للشيخة اليازية وجهودها في خدمة الثقافة العربية، كما سلّطت الجلسة الضوء على دور الدبلوماسية في تعزيز المكانة الثقافية لدولة الإمارات على الساحة الدولية كما تناولت مختلف المواضيع التي تتعلق بالتراث العربي.
وحضر الجلسة الحوارية كل من سعادة مريم زايد المزروعي، وزير مفوض بمكتب وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، بالإضافة إلى ابتسام الزعابي، الأمين العام المكلّف للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في وزارة الثقافة، والدكتورة هناء سعيد الكعبي، رئيسة قسم الشؤون الثقافية والعامة في وزارة الخارجية، وفاطمة آل نصور، خبير منظمات إقليمية في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى شذى عبد الرحمن الغردقة، أخصائي شؤون ثقافية في وزارة الخارجية، والهام سالم البريكي، أخصائي شؤون ثقافية في وزارة الخارجية.
وافتُتِحت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، أكّد خلالها على أهمية دور المرأة في رسم ملامح مستقبل الدبلوماسية وبناء الجسور بين مختلف الثقافات، حيث قال: "نؤمن بالدور المحوري للمرأة في صياغة حوار عالمي شامل ومتنوع، وتجسد مسيرة الشيخة اليازية دليلاً حيًّا على ذلك. فقد قدمت هذه الجلسة فرصة فريدة لطالباتنا للاستفادة من تجربة سفيرة استثنائية تميزت مسيرتها المهنية بإنجازات وإسهامات بارزة على مختلف الأصعدة. حيث نهدف إلى إظهار الدور الحيوي للمرأة وجهودها في تعزيز التبادل الثقافي.
ولطالما كانت الدبلوماسية جسراً أساسياً للتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب. أما دور الدبلوماسية اليوم فلم يعد تقتصر على المفاوضات الرسمية، بل يشمل تبادل الأفكار والقيم الثقافية التي تعزز التفاهم المشترك. وهنا تبرز أهمية شخصيات مثل الشيخة اليازية، التي تساهم بفعالية في بناء هذه الجسور وتعزيز التعاون الدولي الثقافي من خلال رؤى ترتكز على الانفتاح والاحترام المتبادل."
فيما تحدثت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، عن تجربتها كسفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدولة الإمارات لدى منظمة الألكسو والتحديات التي واجهتها في هذا الدور. مؤكدةً أن المجالات الثقافية أصبحت اليوم في صدارة أولويات الدول التي تسعى للحفاظ على تراثها، مشيرة إلى أن هذا المجال يحمل العديد من التحديات، تماماً مثل المجالات الإبداعية الأخرى.
وأوضحت الشيخة اليازية عن وجود نوعين من التفاعل مع الثقافة، إما إيجابي أو سلبي، لكنها أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يبقى محايداً تجاه الثقافة أو غير متأثر بها. وأضافت: "انطلقنا خلف رؤية قيادة الإمارات الحكيمة التي تدعم تفعيل العمل الثقافي المشترك مع الدول العربية، حيث نظمنا بالتعاون مع الألكسو ووزارتي الخارجية والثقافة، وعدد من الشركاء، أطول برنامج ثقافي عربي وهو 'المرشد الثقافي العربي'. الذي استمر لمدة تسعة أشهر، وتضمن مشاركة 16 دولة عربية."
كما استعرضت الشيخة اليازية نتائج عمل أول سفارة ثقافية للألكسو، مشددة على أن الثقافة هي مرآة تعكس هوية وتاريخ الشعوب. وفي ختام الجلسة، فُتح باب النقاش مع الحضور للإجابة على أسئلتهم، حيث قدمت الشيخة اليازية شكرها لإدارة الأكاديمية والحضور والطالبات.
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