جلسة تعاون تجمع مبادرة ASIMOV مع شركات الذكاء الاصطناعي في الصين

(MENAFN
- Haltia.AI) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أكتوبر 2024: استضافت مبادرة ASIMOV، بالشراكة مع مركز الابتكار الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة التعاون الأولى للمبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في الصين (ASIMOV x China AI)، وذلك يوم الخميس 3 أكتوبر 2024. وجمعت هذه الجلسة رفيعة المستوى قادةٍ مرموقين من اثنتين من أكبر 50 شركة صينية للذكاء الاصطناعي - هما "فويسكوم آي تي" و"روبينت تكنولوجي" - مما يشكل تقدماً كبيراً على صعيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات.
بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية رحب فيها السيد حمدان زكريا دولة، رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار الصيني في دولة الإمارات، بالشركتين الصينيتين وسلط الضوء على الفرص الناشئة لشركات التكنولوجيا الصينية في المنطقة.
وقال السيد دولة في كلمته: "تم تأسيس مركز الابتكار الصيني في دولة الإمارات بهدف دعم شركات التكنولوجيا الصينية الطموحة للتوسع في الأسواق العالمية. وقد مهدت هذه الشراكة مع مبادرة ASIMOV الطريق لتعاون أعمق بين الدولتين في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة".
وتضمنت قائمة المشاركين في الجلسة كلاً من الدكتور تانغ جينج هوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فويسكوم آي تي" (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز (2495.HK؛ والدكتور شينكاي وو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "روبينت تكنولوجي"؛ والسيدة وينجي ماو، الرئيسة التنفيذية للجنة اختيار مجلة فوربس لأفضل 50 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما حضر الجلسة أرتو بندكين، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Haltia.AI، والدكتور عبد الرحمن الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appollonia، مما يعكس تنوّع الجلسة وغناها بالأفكار القيمة والمؤثرة.
وبهذه المناسبة، أعرب طلال ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة Haltia.AI والشريك المؤسس لمبادرة ASIMOV، عن حماسه تجاه هذا التعاون، حيث قال: "تُعد هذه الجلسة نقطة تحولٍ حقيقية لأنها تجمع العقول الإبداعية والروح الابتكارية للصين مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات".
وأضاف ثابت: "نجحت الإمارات والصين في بناء علاقات تجارية قوية بينهما، وتطورت هذه العلاقات اليوم إلى مجالات أكثر تعقيداً مثل الذكاء الاصطناعي. وقد ضمت هذه الجلسة قادةً قادرين على تقديم الدعم اللازم لمساعدة المشاركين على تحقيق النمو والازدهار في الإمارات والمنطقة. إن دولة الإمارات هي أرض الفرص، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في طموحاتها لبلورة مستقبلٍ أكثر تطوراً".
وأكدت الجلسة على الدور المهم لدولة الإمارات كمركز ناشئ للذكاء الاصطناعي مدعومةً باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل.
سلط اجتماع الطاولة المستديرة الضوء أيضاً على دور مركز الابتكار الصيني في تعزيز العلاقات الصينية الإماراتية، وأتاح للشركات الصينية منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة والتعاون مع نظيراتها في دولة الإمارات. وكنتيجة مباشرة لنجاح الجلسة، تواصلت الشركتان الصينيتان مع جهاتٍ استراتيجية وخططتا لعقد مزيد من الاجتماعات لاستكشاف إمكاناتهما داخل الإمارات وخارجها. وأسفرت الجلسة كذلك عن ترتيب جلسات إضافية لمساعدة ودعم المزيد من الشركات الصينية المهتمة بالعمل في المنطقة.
وفي ختام كلمته، شكر السيد ثابت مركز الابتكار الصيني في دولة الإمارات على مساهمته في نجاح الجلسة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الدولتين، وقال: "نستطيع معاً، من خلال توظيفنا الصحيح لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بناء مستقبل أفضل عماده التعاون والإبداع والازدهار ".
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