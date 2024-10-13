دبي تحتضن فعاليات الدورة ال 21 من معرض آي بي إس (IPS) خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أكتوبر 2024: يشهد سوق العقارات في دبي تطورًا ملحوظًا، وطلبًا عاليًا على العقارات مدفوعًا بالعديد من العوامل، أبرزها التوسع السكاني المستمر والتطورات الاقتصادية والسياحية في الإمارة. بالإضافة إلى دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز السوق العقارية، في وقت باتت دبي تعتبر ومنذ عقودٍ طويلة القلب النابض للاستثمار العقاري في المنطقة.
وتواصل حكومة دبي دعمها للقطاع العقاري من خلال مبادرات وسياسات هادفة تعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، تتميز بالشفافية والقوانين المرنة والحوافز التنافسية، ما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في دبي والتي يعتبر الاستثمار فيها خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد مستدامة على الاستثمار في العقارات. حيث من المتوقع أن تواصل المناطق المتميزة والحيوية في دبي مثل وسط المدينة والمدينة الذكية في جذب أعلى قيمة للعقارات.
ويأتي احتضان إمارة دبي لفعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS) 2025 المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، وفق توجهات ورؤية إمارة دبي والتي أعلنت مؤخرًا إطلاق إستراتيجية القطاع العقاري 2033 لتعزيز الريادة العالمية لدبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية.
ومع كل دورة من معرض (IPS)، تتجدد هذه المكانة وتزداد قوة، حيث يلتقي العالم للاستكشاف والابتكار في مجال العقارات، ما يعزز من ريادة دبي كمركز عالمي يعيد تعريف معايير العيش والاستثمار، حيث تتميز دبي بتنوعٍ هائل في مشاريعها العقارية، بدءاً من ناطحات السحاب الشاهقة وصولاً إلى المجتمعات السكنية المستدامة، ما يجعل من معرض (IPS) المنصة المثالية لعرض هذا التنوع وابتكارات القطاع، ويضعه في موقع المحرك الرئيسي للنمو والتطور في سوق العقارات العالمية.
ويجمع المعرض المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، تحت سقف واحد للترويج للمشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى بناء علاقات عمل جديدة وتوسيع الشبكات المهنية، ما يسهم في إبرام صفقات عقارية وشراكات محتملة. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.
ويسعى معرض (IPS) 2025 الذي يشهد تطورات لافتة على صعيد المشاركين في فعالياته إلى استقطاب أكثر من 16,000 زائر، وما يزيد عن 150 عارض عقاري من أكثر من 45 دولة حول العالم. وتشمل أجندة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام إلى جانب المعرض العقاري، العديد من الأنشطة والتي يتم تنظيمها سنويًا إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي عقارات آي بي إس IPS Real Estate، ومدن آي بي إس المستقبلية IPS Future City، و آي بي إس ستارتب وبروبتيكIPSProptech Startups&، وIPS Design آي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس IPS Service.
وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض "IPS": "يعكس معرض IPS طموحاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً، كون دبي، بفضل رؤية قيادتها الثاقبة، أصبحت مركزاً عالمياً للعقارات، حيث تتلاقى أحدث الابتكارات والتصاميم مع الرغبة في بناء مدن مستدامة، وهذا المعرض هو منصة مثالية لعرض إنجازاتنا وتطلعاتنا المستقبلية، ولتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة التنمية في قطاع العقارات."
وأكد الشيزاوي على أهمية ودور المعرض في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بقوله: “يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً متسارعاً، ويعزز معرضنا الدولي هذا النمو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن نقدم للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة، ما يسهم في تحقيق إستراتيجية القطاع العقاري 2033 الهادفة لتمكين السوق العقاري وجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب."
وأضاف رئيس معرض IPS :" وانطلاقًا من أبرز أولويات الإستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، يوفر معرض IPS هو منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال البناء والتشييد، ونؤمن بأن الاستدامة هي مفتاح المستقبل، ونعمل جاهدين لجعل دبي نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وندعو جميع المشاركين إلى استكشاف المشاريع العقارية المبتكرة التي تتميز بكفاءتها في استخدام الطاقة والموارد. وهذا المعرض دليل على ثقتنا في مستقبل القطاع العقاري في دبي، وندعو جميع المستثمرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة".
محاور المعرض
تستعرض "عقارات آي بي إس" أحدث الاتجاهات في جميع مجالات القطاع العقاري. وتسعى مدن "آي بي إس" المستقبلية إلى إعادة تشكيل المدن الحضرية المستدامة، فيما تستكشف "آي بي إس ستارتب وبروبتيك"الابتكارات والتطورات التقنية في العقارات. وتطلق "آي بي إس للتصميم" العنان للإبداع في الجماليات المعمارية، كما تهدف خدمات "آي بي إس "إلى رفع مستوى إدارة الممتلكات ومعايير الضيافة.
وبالتزامن مع ازدهار سوق العقارات في دبي، والذي يتميز بالمعاملات القياسية والنمو المتسارع، يكتسب معرض IPS أهمية كبيرة ويشكل حلقة وصل بين محترفي الصناعة والمستثمرين وأصحاب المصلحة للاستفادة من الزخم واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص التي تشكل مستقبل العقارات.
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