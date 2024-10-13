stc توقع عقد مقرها الجديد في محافظة العاصمة

(MENAFN
- Morimak) الكويت/ 12 أكتوبر 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء مقر إداري جديد للشركة في محافظة العاصمة على مساحة 5698,5 متر مربع بتكلفة إيجارية 88.500 دينار كويتي للمتر المربع ولمدة 20 عاماً.
وتعليقاً على العقد، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc المهندس معتز الضراب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يمثل علامة فارقة في قصة نجاح stc والذي يتماشى مع استراتيجية الشركة من أجل تمكين التحول الرقمي وخدمة العملاء بأفضل شكل ممكن، قائلاً: "يسعدني بهذه المناسبة أن اتقدم بالشكر إلى فريق عمل هيئة الاتصالات على دورهم في تطوير القطاع ودعم شركات القطاع الخاص المحلية ".
وأكد الضراب: "انطلاقا من استراتيجيتنا لدعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035, نهدف من خلال هذا المشروع الى دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأسيس مقر إداري متطور يعزز البنية التحتية ويسهم في تمكين التحول الرقمي".
وأضاف: "بصفتنا روادًا في تمكين التحول الرقمي، فإننا ملتزمون بضمان توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عملاءنا على مستوى الافراد والشركات وذلك بدعم من قبل شركاتنا الزميلة والتابعة solutions by stc والبوابة الالكترونية القابضة، وشركاؤنا في النجاح".
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإنابة عبدالله العجمي: " إن توقيع العقد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن إنشاء المقر الإداري الجديد لشركة stc سيسهم في تطوير خدماتها بما ينعكس إيجابيا على تجربة العملاء"..
هذا ويأتي المشروع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1274 لسنة 2023، وتماشياً مع رؤية الهيئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الجديدة مؤكدة التزامها بدعم التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين نحو خدمات متقدمة وعالية الجودة.
جدير بالذكر انه في إطار تنفيذ نهج stc المستدام نحو تعزيز النمو والابتكار، تمكنت الشركة في عام 2024 من تحقيق إنجازات بارزة ومحورية تمثل علامة فارقة في مسيرتها نحو ريادة قطاع الاتصالات في مجال تمكين التحول الرقمي بما يدعم استراتيجيتها للتوسع التشغيلي بما يخدم أهداف ومصالح عملائها. كما ساهمت عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة بشكل كبير في تعزيز دورها الريادي في مجال تمكين التحول الرقمي وإعادة تشكيل قطاع الاتصالات.
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