مجلس سامينا للاتصالات ينظم قمة مدن المستقبل بسرعة 10 جيجابت

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024: تزامناً مع أسبوع جيتكس العالمي في دبي، ينظم مجلس سامينا للاتصالات قمة "مدن الـ 10 جيجابت المستقبلية" يوم 17 أكتوبر لمناقشة تحديات ومتطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للاتصالات في دول المنطقة بسرعة 10جيجابت. وستركز نقاشات الحدث على مستقبل سياسات قطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة والسبل التي تسهل إمكانيات الوصول لمدن ومجتمعات تتمتع بسرعة 10 جيجابت بالاستفادة من إمكانيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم (F5G-A).
ويأتي تنظيم المجلس لنسخة هذا العام من القمة بالتعاون مع شركة هواوي في إطار مواصلة الحوار الذي بدأ في نسخة العام الماضي واستهدف وضع أسس تطوير شبكات النطاق العريض الفائقة أو الـ "10 جيجابت" في دول المنطقة من خلال الاستفادة من الابتكارات في مجال الألياف الضوئية وبروتوكول الإنترنت من الإصدار السادس IPv6. وستتناول نسخة العام الحالي 2024 سبل ترسيخ مجالات الشراكة والتعاون لتسريع تطوير شبكات الـ "10 جيجابت" واستكشاف آفاق وفرص وآليات ترقية البنية التحتية لشبكات النطاق العريض بما يلبي المتطلبات المستقبلية ويسهم في تحسين تجارب المستخدم وتمكين رقمنة مختلف القطاعات والصناعات، وتسريع وتيرة بناء الاقتصادات الرقمية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية في دول المنطقة بالاستفادة من التقنيات الحديثة والتجارب المتقدمة.
ووفقاً لمجلس سامينا للاتصالات، أدى التقدم في شبكات الجيل الخامس الثابتة ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتسارع تنفيذ شبكات الجيجابت ومساهمتها في تسريع التنمية الاقتصادية الرقمية بشكل كبير. وساهمت في تحقيق رؤى واستراتيجيات تقنية المعلومات والاتصالات الوطنية الطموحة لدول المنطقة، ودفع عجلة التحول الصناعي والاجتماعي، وخاصةً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت سباقة في إطلاق التطبيقات التجارية لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم.
وقال بوكار بي ايه، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس سامينا للاتصالات: "التعاون بين سامينا وهواوي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة وخدمة الأولويات الوطنية التي باتت تعتمد بشكل كبير على التقنيات والحلول الرقمية المتطورة. ونظراً لأن تطور الشبكات يدفع عجلة التحول الرقمي وخاصة مع تقنيات الشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم F5G-A، يتمثل هدفنا اليوم بمواصلة الحوار لتبادل الخبرات والتجارب المثبت نتائجها في ما يتعلق بمفهوم البنية التحتية للمدن والمجتمعات بسرعة "10 جيجابت" التي بدئناها عام 2023. وبالنظر لنضوج سياسات جديدة خاصة بالتطوير الرقمي وظهور مزيد من التقنيات والحلول الجديدة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، بات من الضروري التركيز على تعزيز نمو شبكات الألياف الضوئية في دول المنطقة بما يعكس التقدم العام المحرز في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يرتبط به من مجالات أخرى. وأصبحت الحاجة ملحة لتعزيز الانتقال لتقنيات الـ "10 جيجابت"، وتبني طرق نشر أسرع ومعالجة قضايا التحول الرقمي وفق أحدث المناهج والأساليب لدفع عجلة بناء الاقتصاد الرقمي في المنطقة".
ويشير مجلس سامينا للاتصالات إلى أن حاجة المنطقة والعالم إلى مواكبة الاقتصادات الأكثر تقدماً رقمياً ينبغي أن تتحقق من خلال اتخاذ خطوات جادة لتعزيز تطوير خدمات النطاق العريض والتحول إلى وبروتوكول الإنترنت من الإصدار السادس IPv6. ويشكل التحرك نحو البنية التحتية لشبكات "الجيجابت" عنصراً أساسياً في هذا التحول. ويشير واقع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العديد من دول المنطقة إلى أن التطورات والقدرات التكنولوجية موجودة بالفعل، لكن يجب دراستها وتنفيذها في إطار الاستفادة من التقنيات الثورية الجديدة وفي مقدمتها زيادة النشر العام للذكاء الاصطناعي واستخدامه في تحليل الألياف الضوئية وجودة الخدمة وتقييم الأداء وإدارة سعة النطاق الترددي وتحسين موارد الشبكة. وأصبح من المهم فهم الاستخدام الفعال والآثار المترتبة لاستخدام التقنيات المختلفة على تطوير النطاق العريض إقليمياً، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
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