Sunday, 13 October 2024 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رضيعة تلقى حتفها بسبب ضرب والديها لها

10/13/2024 5:09:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر بعد أن ضربها والداها بوحشية لأيام في ولاية تكساس الأمريكية،ويواجه الوالدان عقوبات جنائية،حسب ما أكدت السلطات.

وقال الشرطة في بيان لها:“إن الرضيعة”جاناي” ،نُقلت إلى مستشفى وهي تعاني من كسور متعددة في الأضلاع ونزيف في الدماغ، وبعد أيام من الضرب وسوء المعاملة، كما أصيبت الرضيعة بأعراض متعددة،بمافي ذلك تقيؤ الدم والشلل الجزئي.

MENAFN13102024000151011027ID1108773786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث