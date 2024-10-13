رضيعة تلقى حتفها بسبب ضرب والديها لها

MENAFN - Khaberni) خبرني - توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر بعد أن ضربها والداها بوحشية لأيام في ولاية تكساس الأمريكية،ويواجه الوالدان عقوبات جنائية،حسب ما أكدت السلطات.

وقال الشرطة في بيان لها:“إن الرضيعة”جاناي” ،نُقلت إلى وهي تعاني من كسور متعددة في الأضلاع ونزيف في الدماغ، وبعد أيام من الضرب وسوء المعاملة، كما أصيبت الرضيعة بأعراض متعددة،بمافي ذلك تقيؤ الدم والشلل الجزئي.