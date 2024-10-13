رضيعة تلقى حتفها بسبب ضرب والديها لها
التاريخ
10/13/2024 5:09:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر بعد أن ضربها والداها بوحشية لأيام في ولاية تكساس الأمريكية،ويواجه الوالدان عقوبات جنائية،حسب ما أكدت السلطات.
وقال الشرطة في بيان لها:“إن الرضيعة”جاناي” ،نُقلت إلى مستشفى وهي تعاني من كسور متعددة في الأضلاع ونزيف في الدماغ، وبعد أيام من الضرب وسوء المعاملة، كما أصيبت الرضيعة بأعراض متعددة،بمافي ذلك تقيؤ الدم والشلل الجزئي.
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