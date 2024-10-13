قصة لامست قلوب المصريين.. طفل قهر السرطان بالرياضة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قصة تقشعر لها الأبدان لامست قلوب المصريين، بطلها طفل يبلغ 10 سنوات.

عمار أحمد علي محمد، من محافظة الإسكندرية، شغوف برياضة كمال الأجسام وكان يحلم أن يمارسها ويمثل مصر في البطولات العالمية.

فبدأ عمار رحلته مع العلاج. فيما سارعت عائلته للتأكد من الطبيب إن كان من الممكن أن يمارس رياضته المفضلة خلال هذه الفترة الصعبة لمساعدته نفسياً في سرعة تخطيها.

وبعد موافقة الطبيب، حقق الأب حلم ابنه. فانتسبا إلى أحد الأندية الرياضية بمحافظة الإسكندرية وشاركا في بطولة لكمال الأجسام وحصلا على المركزين الخامس والسادس.

في هذا السياق أوضح الوالد أحمد علي لـ"العربية.نت"، أن نجله كان سبباً رئيسياً في دخوله عالم رياضة كمال الأجسام، قائلاً إن بداية اشتراكه في أحد النوادي الرياضية أتى تزامناً مع أول أيام دخول نجله المستشفى للبدء في رحلة علاج استمرت عاماً كاملاً.

كما أضاف: "قررت اصطحاب نجلي ليستكشف النادي. وخلال تلك الفترة كان قد تساقط شعره بالكامل. ثم بعدها بأسبوعين كان يتم التجهيز لأحد البطولات، فتواصلت مع أحد المنظمين، وأخبرني أن هناك بطولة ستقام لمن هم دون الـ15 عاماً. وبالفعل قررت أن يشارك ابني فيها وحصل على مركز متقدم".

وبعد أن هزم المرض، خاض عمار عشرات البطولات الدولية، كان جزء منها داخل مصر والباقي في بعض الدول العربية وفي أفريقيا، مثل "ايرون مان" التابعة للاتحاد المصري لكمال الأجسام، و"شلبي كلاسيك" وهي بطولة محلية تابعة للاتحاد العام لكمال الأجسام، والبطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي لكمال الأجسام، وبطولة حورس، وأفريقيا، وليبيا، و"عاشور كلاسيك" الذي ينظمها نادي كمال الأجسام العربي، وبطولة الفجيرة الذي ينظمها الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

فيما ختم الأب قائلاً: "فضل كبير من الله أنه بعد رحلة شاقة من المعاناة والألم أن يمن علينا بشفاء نجلي، وأن يعود عمار ليمارس حياته الطبيعية كما كانت، بل ويدخل عالم رياضة كمال الأجسام ويتميز فيها كأصغر لاعب ويبدأ في مرحلة التجهيزات للعديد من البطولات الدولية، ونبدأ في إعداده ليصبح بطلاً يلعب باسم مصر، والاهتمام بكل تفصيلات الغذاء، والتدريبات لممارسة هوايته المفضلة".