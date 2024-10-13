150-200 مليون شيكل: حجم الأضرار الأكبر لإسرائيل بسبب هجوم ايران الصاروخي بداية الشهر الجاري

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تظهر التقييمات أن الأضرار الناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري كانت أكبر مما حاولت إسرائيل تصويره. حيث تقدر دائرة ضريبة الأملاك في إسرائيل أن القيمة الإجمالية للأضرار تتراوح بين 150 و200 مليون شيكل، دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الإسرائيلية، والتي يتحفظ الجيش الإسرائيلي بأعلان حجمها.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن الأضرار التي تسبب بها هذا الهجوم هي الأكبر التي تتعرض لها إسرائيل منذ منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ إيراني بالقرب من منطقة "Sea & Sun" في تل أبيب وحدها بحوالي 50 مليون شيكل، حيث لا تزال المطاعم المتضررة من الهجوم مغلقة.

وحتى الآن، تُقدّر الأضرار المباشرة في الممتلكات الناتجة عن إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من لبنان وإيران بحوالي 1.5 مليار شيكل. علما بأن صندوق التعويض عن الأضرار لا يعالج الأضرار التي تحدث داخل القواعد أو المنشآت العسكرية، لذا لا توجد معلومات عن قيمة الأضرار في تلك المواقع، حيث يتم إصلاح هذه الأضرار من ميزانية وزارة الأمن.

وأجرى مدير سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، جولة تفقدية في موقع الأضرار التي تسبب بها الهجوم الإيراني، والتي تشمل 150 شقة سكنية في المجمعات الفاخرة القريبة من مكان سقوط الصاروخ، بالإضافة إلى تضرر مطعم فاخر بشكل كبير، ولا تزال أعمال الترميم جارية في محاولة لإصلاح الأضرار.

وصرح مسؤول مطلع بأنه "لو كان الصاروخ قد أصاب المبنى الذي يضم 250 شقة بشكل مباشر، لكانت هناك إصابات عديدة، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أي إصابات بين السكان أو الزوار، الذين تمكنوا من الوصول إلى الملاجئ"، بحسب ما أوردت "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني ("واينت").

وتشير التقارير أيضًا إلى الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ سجلت في حوالي عشرة مواقع، بما في ذلك عدة قواعد عسكرية، دون تسجيل إصابات نتيجة للقصف، باستثناء فلسطيني من غزة قُتل جراء شظايا صواريخ اعتراضية. وفي مدينة هود هشارون، تضررت حوالي 100 شقة، حيث تقدر الأضرار في أحد المباني بأكثر من 10 ملايين شيكل.