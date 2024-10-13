اكتشاف أثري جديد في البتراء .. شاهد

MENAFN - Amman Net) في قلب مدينة البتراء القديمة في الأردن، المنحوتة في منحدرات الحجر الرملي الوردي، يقع نصب تذكاري متقن يعرف باسم الخزنة، أو الخزانة، تحت هذا الصرح، اكتشف علماء الآثار مؤخرًا، قبرًا يحتوي على ما لا يقل عن 12 هيكلًا عظميًا بشريًا وتحفًا يقدر عمرها بما لا يقل عن 2000 عام.

واكتشف علماء الآثار بقيادة المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للأبحاث، بيرس بول كريسمان، المقبرة القديمة، بعد أن كانت البعثة تدرس الخزانة بعد سنوات من التكهنات بأن المقابر التي تم العثور عليها أسفل الجانب الأيسر من النصب التذكاري في عام 2003 لم تكن الغرف السرية الوحيدة تحت الأرض، لكن هذه النظرية لم يتم تأكيدها حتى الآن.





وقام كريسمان وفريقه بإجراء رادار مخترق للأرض - وهي تقنية للاستشعار عن بعد تستخدم نبضات راداريه للكشف عن الأجسام الموجودة تحت الأرض - في وقت سابق من هذا العام لمعرفة ما إذا كانت السمات المادية الموجودة على اليسار، حيث تم العثور على المقابر الأصلية، تتطابق مع تلك الموجودة على اليمين. وكشفت الاكتشافات عن أوجه تشابه قوية بين الجانبين، وكان ذلك دليلاً على أنهم بحاجة للحصول على إذن من الحكومة الأردنية للحفر تحت الخزانة.

في هذه المرحلة، اتصل كريسمان بجوش جيتس، مقدم برنامج "Expedition Unknown" على قناة "ديسكوفري"، وقال كريسمان إنه أخبر المستكشف عبر الهاتف: "أعتقد أننا حصلنا على شيء ما".

وقام الفريق، بالتعاون مع طاقم تصوير، بحفر القبر المكتشف حديثًا في أغسطس/ آب، لكن المفاجأة الحقيقية كانت ما كان موجوداً داخل القبر، في حين أن العديد من المقابر المكتشفة داخل البتراء وجدت فارغة أو مضطربة، إلا أن الغرفة كانت مليئة ببقايا هياكل عظمية كاملة وممتلكات جنائزية مصنوعة من البرونز والحديد والسيراميك.

وقال كريسمان إن الدفن السليم الذي تم العثور عليه أسفل الخزانة يوفر نظرة نادرة على حياة الأنباط، وهم البدو العرب القدماء الذين ازدهرت مملكتهم الصحراوية خلال القرن الرابع قبل الميلاد إلى عام 106 بعد الميلاد.

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CNN بالعربية