العربية في مناهج البرنامج الدولي في الأردن.. تهميش وتحديات

MENAFN - Amman Net) تُعد اللغة العربيّة من اللغات الأساسية في المناهج التعليميّة في الأردن، وما استحدث من المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الدراسية للبرنامج الدولي، مثل: البريطانية (IGCSE)، والأميركية (SAT)، والبكالوريا الدولية (IB)، وتدرّس هذه المدارس مناهج تعتمد على لغات أخرى، مثل الإنجليزيّة والفرنسيّة، مع حفاظها تدريس اللغة العربيّة؛ بوصفها جزءاً من المنهج الوطنيّ المعتمد من وزارة التربيّة والتعليم.

ولأن شرعية اللغة الشيوع والاستعمال، وبمقتضى قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015، المادة 14 من الدستور، فإن على مؤسسات الدولة كافة أن تلتزم بالعمل على سيادة اللغة العربيّة وتعزيز دورها في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة،

ومؤسسات المجتمع المدني، وفي الأنشطة العلميّة والثقافيّة.

وكذلك بموجب قانون مجمع اللّغة العربيّة الأردنيّ لسنة 2015،

المادة 4،

الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل بها لتواكب متطلبات مجتمع

المعرفة، استوجب النظر لهذه المسألة، إذ يعد التعليم أحد المحاور الرئيسة في تكوين الفرد من الجماعة، وبكون اللغة أطلس الوجود، وخزائن المفاهيم،

تستحق وقفة للتدبر والمراجعة، إذ إن اللغة العربيّة في تلك المدارس تعاني قصورًا واضحًا من الاهتمام والتهميش في تقليص منهاج اللغة العربيّة، بيد أن اللغة الإنجليزيّة تهيمن على ساحة التعليم في تلك المناهج الدوليّة.

يُثير هذا الوضع العديد من التساؤلات، إذ

يظل تدريس اللغة العربيّة قضية حيوية ترتبط بالهوية الوطنيّة، والثقافة الأردنيّة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى تُعطى اللغة العربيّة المكانة التي تستحقها في المدارس التي تتبع مناهج دولية؟ كيف يمكن تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الخاصة بمستوى يناسب مكانتها بكونها لغة وطنية؟

ما هي التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية في المدارس الخاصة في الأردن؟ وهل يُلبّي مستوى تعليم اللغة العربيّة في هذه المدارس تطلعات الأهالي والطلاب؟

يأتي هذا التحقيق، كاشفًا واقع تعليم اللغة العربيّة في المدارس الأجنبيّة بالأردن من خلال استكشاف التحديات، وآراء أولياء الطلبة، والمعلمين، والمختصين،

ومدى توازن هذه المدارس بين تقديم مناهج دولية رائدة والحفاظ على تراث وهوية اللغة الأم.





تعلم العربية ثانوي!

ضمن

مقابلة مع آلاء الدريني، وهي معلمة لغة عربيّة في مدرسة أجنبيّة، قال: إن أحد أكبر تحديات تعليم اللغة العربية، هو أن الطلاب معتادون على استخدام الإنجليزيّة في معظم موادهم الدراسية، سيما أنهم يتحدثون بها في حياتهم اليوميّة، مما يجعل تعلم العربيّة ثانويًا؛ لذلك، نحتاج تبسيط الدروس وجعلها أكثر تفاعلية؛ حتى تتناسب مع مستوى الطلاب.

وقد يواجهون أيضًا، صعوبات في تطوير مستوى جيد من الفهم والكتابة بالعربيّة. لذا

يتطلب تعليم اللغة العربيّة نهجًا خاصًا، خصوصًا في بيئة تعتمد على اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى، وهذه التحديات تؤثر في قدرة الطلاب على إتقان اللغة الأم.

أما رأي الطلاب في مدرسة أجنبيّة، فكانت الإجابات متشابهة في أهمية اللغة الإنجليزيّة، ومن تلك الإجابات، قالت الطالبة رند محمد "أشعر أن اللغة العربيّة ليست بنفس الأهمية مقارنة بالإنجليزية، وغالبًا ما تقتصر حصص العربيّة على القواعد والكتابة، لكني أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد من الممارسة"، ويضيف الطالب هيثم محمود رأي يساند الرأي الأول: "تعلّم العربيّة بالنسبة لي أصعب مقارنة بالإنجليزيّة؛ غالبًا لأننا نستخدم الإنجليزيّة في معظم الوقت داخل المدرسة وحتى خارجها، لكني أحاول تحسين مستواي من خلال بعض الأنشطة المدرسيّة".

وعلّق ولي أمر طالب محمود الشيخ بقوله "تعليم اللغة العربيّة في المدارس الأجنبيّة يحتاج إلى تحسين. مستوى ابني في اللغة العربيّة أقل مما كنت أتوقع، وأفكر في تسجيله في دروس خاصة لتعويض هذا النقص"، في حين يرى بعض أولياء الأمور أن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الكافي، يرى آخرون أن المدارس الأجنبية تقدم مستوى مقبولًا.







أفكار تساعد في تحسين تعلّم العربية

هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تساعد في تحسين مستوى تعليم اللغة العربيّة في المدارس الخاصة التي تعتمد منهاجاً دولياً، وأن الأمر ليس مركونًا على جانب الطريق، وإنما الأمل متحقق في تلّمس المشكلة، واتخاذ الخطوة الحثيثة، لتحقيقها. إذ يرى مختص في تطوير المناهج التعليميّة الأستاذ مراد الحداد أنه يجب تطوير مناهج تركز على التفاعل والتواصل باللّغة العربيّة، وربطها بحياة الطلاب اليوميّة، كما يمكن اتخاذ التكنولوجيا وسيلة لتطبيقات تعليمية فعّالة، تشجع الطلاب على ممارسة اللغة بطرق ممتعة.

وأوضح

الخبير التربويّ الدكتور عايد أبو سرحان بأننا نحتاج إلى تفعيل دور الأنشطة اللاصفية التي تربط اللغة بالثقافة يمكن أن تؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز فهم الطلاب للغة، والاهتمام بتوفير المصادر السمعيّة والمرئية، تساعد في تعلم اللغة على نحو ممتع وحيوي.

من جهتها،

تقول أستاذة علم اللغة الدكتورة إيمان الكيلاني إنه "حسب المخرجات التي رأيتها من طلاب المدارس الخاصة واضح ضعفهم الشديد في اللغة العربية، لأن فلسفة تلك المدارس غالباً تتخذ من اللغة الأجنبية كالإنجليزية أساسا للتعليم، وفي خضم سعي الأهل لتمكين أبنائهم من تعلم لغة أجنبية على أساس أنها تفتح لهم باب المستقبل، فإن أولادهم للأسف يفقدون اللغة الأم، فتصبح لغتهم العربية مكسرة وعامية، تفكيرهم فيها ضحل، وجدير بالذكر أنه إذا كان تعلم أي لغة ما يفتح بابا من أبواب الدنيا، فإن العربية تفتح بابي الدنيا والآخرة معًا، واللغة الأم هي الهوية التي لا يجوز أن يضحى بها لصالح أي لغة أجنبية".

وتابعت "أقترح أن تُعطى العربية الفصيحة حقها في الاستعمال الصفي بتدريس العلوم وشرحها، وأن يزرع في ذهن الطلاب أن اللغة الأجنبية ليست بديلاً للعربية بل هي إضافة إليها، وإن العربية هي الأساس وإن اللغة الأجنبية، إضافة ثقافية لا تغني عنها بحال، وفي العموم يجب إعادة النظر في كل مناهج اللغة العربية لتمكن الطالب نحوا وصرفا وأدبا وبلاغةفي مرحلة التعليم المتوسط بما يمكنه من التطبيق في المرحلة الثانوية، ويجب أن يتخذ من النشاطات الثقافية والفنية وسيلة لتمكين العربية الفصيحة في أذهان الطلاب قلوبهم، كما يجب أن تقدم إليهم ضمن سياقات جذابة تبرز جوانب الجمال والإبداع فيها".

بدوره، لفت أستاذ اللسانيات التطبيقية الدكتور وليد العناتي إلى أنه يمكن للطلبة البدء بدراسة مقاربة العامية نحو الفصحى، والبدء بتعليم المفردات المتطابقة/ المتشابهة مع العامية؛ بما يسهل تعلم المفردات، واختيار موضوعات مما يعايش حياة الطلبة اليومية، والتركيز على الثنائية المتوازنة وتعريض الطلاب لقدر كافٍ من العربيّة.

تخلص نتائج التحقيق إلى أنه لا بد من بذل جهود حثيث من الأطراف كافة؛ لتحسين مستوى تدريس اللغة العربيّة ولمّ شمل الأجيال المقبلة بلغتهم الأم بنفس المستوى الذي يتقنون به اللغات الأجنبيّة، وإعداد المعلمين الذين عليهم الاضطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة، ووضع خطط ممنهجة لذلك، بما يتناسب مع مصلحة طلابها

ومصلحة لغتنا العربيّة.