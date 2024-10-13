حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 10 (كونا) -- الثالث عشر من أكتوبر
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1956 - التحاق أول كويتية بوزارة الداخلية للعمل بوظيفة (سجانة) في دائرة الأمن العام وهي السيدة موضي السرحان.
1981 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت وتعديل اسم كلية الحقوق والشريعة إلى كلية الحقوق.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يرعى في جدة المؤتمر الشعبي الكويتي الذي استمر ثلاثة أيام ويعتبر حدثا وطنيا تاريخيا من كل الوجوه وأجمع المشاركون فيه كافة على التمسك بالشرعية لمواجهة ودحر عدوان النظام العراقي الآثم على الكويت.
1990 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي سطا المحتلون العراقيون على مقرها الرئيسي في مدينة الكويت تبدأ بثها الاعتيادي من مقرها المؤقت في العاصمة البريطانية لندن لتزود مشتركيها بأخبار الوطن المحتل وتعود لتقف على قدميها مجددا وبقوة.
1999 - الكويت يتوج بطلا لكأس الخليج الخامسة لفردي الاسكواش بفئتي الشباب والناشئين بعد فوز اللاعبين محمد يعقوب ومشاري العودة في مباراتي النهائي اللتين أقيمتا في العاصمة السعودية الرياض.
2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض بمبلغ 11 مليون دينار كويتي مع موريتانيا للإسهام في تمويل مشروع الحرم الجامعي الجديد لجامعة نواكشوط.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع السنغال بقيمة 12 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (غودري - كدريا).
2018 - مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الكويتي يفوز بجائزة مؤسسة المباني العالمية كأفضل مشروع هندسي عن فئة المرافق العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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