حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- الثالث عشر من أكتوبر

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1956 - التحاق أول كويتية بوزارة الداخلية للعمل بوظيفة (سجانة) في دائرة الأمن العام وهي السيدة موضي السرحان.

1981 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت وتعديل اسم كلية الحقوق والشريعة إلى كلية الحقوق.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يرعى في جدة المؤتمر الشعبي الكويتي الذي استمر ثلاثة أيام ويعتبر حدثا وطنيا تاريخيا من كل الوجوه وأجمع المشاركون فيه كافة على التمسك بالشرعية لمواجهة ودحر عدوان النظام العراقي الآثم على الكويت.

1990 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي سطا المحتلون العراقيون على مقرها الرئيسي في مدينة الكويت تبدأ بثها الاعتيادي من مقرها المؤقت في العاصمة البريطانية لندن لتزود مشتركيها بأخبار الوطن المحتل وتعود لتقف على قدميها مجددا وبقوة.

1999 - الكويت يتوج بطلا لكأس الخليج الخامسة لفردي الاسكواش بفئتي الشباب والناشئين بعد فوز اللاعبين محمد يعقوب ومشاري العودة في مباراتي النهائي اللتين أقيمتا في العاصمة السعودية الرياض.

2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض بمبلغ 11 مليون دينار كويتي مع موريتانيا للإسهام في تمويل مشروع الحرم الجامعي الجديد لجامعة نواكشوط.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع السنغال بقيمة 12 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (غودري - كدريا).

2018 - مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الكويتي يفوز بجائزة مؤسسة المباني العالمية كأفضل مشروع هندسي عن فئة المرافق العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018. (النهاية) م ب ر / ن س ن