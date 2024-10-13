الداخلية: ضبط 6 أشخاص في 5 قضايا بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ضبط ستة أشخاص في خمس قضايا مختلفة بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة إضافة إلى أدوات تعاط وميزان حساس ومبالغ مالية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وضمان حفظ الأمن والأمان في المحافظات الست.
وأضافت (الداخلية) أن ذلك ينطلق أيضا من حرصها المستمر على التصدي بحزم لكل أشكال الجريمة والخارجين عن القانون لتحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين والمقيمين.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص الستة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية)
ع ح ك / ن و ف
MENAFN13102024000071011013ID1108773630
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.