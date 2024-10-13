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الداخلية: ضبط 6 أشخاص في 5 قضايا بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة

10/13/2024 4:33:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ضبط ستة أشخاص في خمس قضايا مختلفة بحوزتهم 168 زجاجة خمر محلية الصنع ومواد يشتبه أنها مخدرة إضافة إلى أدوات تعاط وميزان حساس ومبالغ مالية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وضمان حفظ الأمن والأمان في المحافظات الست.
وأضافت (الداخلية) أن ذلك ينطلق أيضا من حرصها المستمر على التصدي بحزم لكل أشكال الجريمة والخارجين عن القانون لتحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين والمقيمين.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص الستة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية)

ع ح ك / ن و ف




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