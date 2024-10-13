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ارتفاع أسعار الذهب إلى 2658 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

10/13/2024 4:33:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى 2658 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي بفارق 4 دولارات عن سعر الإقفال الأسبوعي السابق مدعومة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام.
وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) حققت مكاسب بنسبة 4ر1 في المئة أي ما يعادل 37 دولارا لتصل إلى 2676 دولارا للأونصة فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1ر0 في المئة ليصل إلى 8ر102 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وأوضح التقرير أن بيانات وزارة العمل الأمريكية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى 8ر1 في المئة في سبتمبر مقارنة مع 9ر1 في المئة بأغسطس الماضي مما يعطي دفعة قوية نحو خفض أسعار الفائدة أكثر في المستقبل القريب بالتالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
وأضاف أن الأسواق تراقب عن كثب تحركات (الفيدرالي الأمريكي) وسط توقعات باتخاذ نهج أكثر حذرا في خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ارتفاع طلبات إعانات البطالة.
في موازاة ذلك توقع التقرير خفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر المقبل.
وذكر أن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع صدور بيانات جديدة لعدة مؤشرات اقتصادية مثل مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأمريكي وهي أرقام تؤثر مباشرة في أسعار الذهب وستحدد مساره على المستويين القصير والمتوسط.
وبين أنه وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر فمن المتوقع استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمارات "وهناك توقعات في أن تصل أونصة الذهب إلى 2700 دولار حتى نهاية العام الحالي".
وعلى الصعيد المحلي أفاد تقرير دار السبائك بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 53ر26 دينار كويتي للغرام (نحو 81 دولارا) بينما سجل الذهب عيار 22 حوالي 15ر24 دينار للغرام (نحو 73 دولارا) فيما استقرت أسعار الفضة عند 351 دينارا (نحو 1150 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث



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