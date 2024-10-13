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الكويتي عسكر يحقق المركز الثالث في بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين

10/13/2024 4:33:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 10 (كونا) -- حقق البطل الكويتي علي عسكر المركز الثالث بالترتيب العام ل (بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين لعام 2024) التي اختتمت فعالياتها في ولاية (كارولاينا الشمالية) الأمريكية بعد حلوله أولا في منافسات فئتي (السرعة) و(المسافة) ورابعا في فئة (الوقت).
وقال عسكر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس السبت إنه تمكن كذلك من تحقيق إنجاز شخصي في البطولة ذاتها بتحطيمه ثلاثة أرقام قياسية آسيوية ليضيف إنجازا مميزا باسم دولة الكويت في جميع الفئات المتنافس عليها وهي (السرعة) و(المسافة) و(الوقت).
وأوضح أن البطولة أقامتها (المنظمة الدولية للطيران) خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 37 لاعبا وسط منافسة مثيرة بينهم وشاركت دولة الكويت فيها ممثلة ب (النادي العلمي الكويتي).
وأضاف عسكر أن البطولة تعتبر الحدث الأكبر والأهم لفئات مختلفة في القفز المظلي ومنها القفز بالبدلة المجنحة مشيرا الى أنها تجري على ثلاث جولات وتحتوي كل جولة على ثلاث قفزات مختلفة هي قفزة لقياس السرعة الأمامية (فئة السرعة وتقاس بالكيلومتر في الساعة) وقفزة لقياس أطول مسافة أمامية مقطوعة (فئة المسافة وتقاس بالكيلومترات) وقفزة لقياس أطول مدة زمنية للبقاء في السماء (فئة الوقت وتقاس بالثواني).
وبين البطل الكويتي أن الهدف الأساسي من وراء هذه الفئات الثلاث هو إعطاء المنافسين فرصا متساوية بالنسبة لأوزانهم وطولهم وهيئتهم الجسدية ويتم احتساب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة على حدة ثم يتم احتساب المجموع الكلي لتلك الفئات لتحصيل الترتيب العام.
وأعرب عسكر في هذه المناسبة عن أمله بأن يضع بصمة خاصة لدولة الكويت في رياضة القفز المظلي ويلهم فئة الشباب لممارستها قائلا إن "مثل هذا النوع من المنافسات له تأثير إيجابي قوي على شخصية الفرد للتغلب على التحديات والصعوبات".
وتوجه في هذا المجال بالشكر الجزيل للجهات المسؤولة والمختصة التي كانت السبب الرئيسي في دعمه على المشاركة في البطولة وهي (اللجنة الأولمبية الكويتية) و(النادي العلمي الكويتي) و(الهيئة العامة للرياضة) و(الهيئة العامة للشباب).
وكانت أول مشاركة لعسكر في (بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين عام 2023) حيث أقيمت تلك البطولة في جمهورية التشيك وحصد خلالها على ميدالية فضية في فئة (السرعة) وحطم رقميين قياسيين لقارة آسيا في فئتي السرعة والوقت.(النهاية)

ع س ت / م ع ع




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