الكويتي عسكر يحقق المركز الثالث في بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 13 - 10 (كونا) -- حقق البطل الكويتي علي عسكر المركز الثالث بالترتيب العام ل (بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين لعام 2024) التي اختتمت فعالياتها في ولاية (كارولاينا الشمالية) الأمريكية بعد حلوله أولا في منافسات فئتي (السرعة) و(المسافة) ورابعا في فئة (الوقت).
وقال عسكر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس السبت إنه تمكن كذلك من تحقيق إنجاز شخصي في البطولة ذاتها بتحطيمه ثلاثة أرقام قياسية آسيوية ليضيف إنجازا مميزا باسم دولة الكويت في جميع الفئات المتنافس عليها وهي (السرعة) و(المسافة) و(الوقت).
وأوضح أن البطولة أقامتها (المنظمة الدولية للطيران) خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 37 لاعبا وسط منافسة مثيرة بينهم وشاركت دولة الكويت فيها ممثلة ب (النادي العلمي الكويتي).
وأضاف عسكر أن البطولة تعتبر الحدث الأكبر والأهم لفئات مختلفة في القفز المظلي ومنها القفز بالبدلة المجنحة مشيرا الى أنها تجري على ثلاث جولات وتحتوي كل جولة على ثلاث قفزات مختلفة هي قفزة لقياس السرعة الأمامية (فئة السرعة وتقاس بالكيلومتر في الساعة) وقفزة لقياس أطول مسافة أمامية مقطوعة (فئة المسافة وتقاس بالكيلومترات) وقفزة لقياس أطول مدة زمنية للبقاء في السماء (فئة الوقت وتقاس بالثواني).
وبين البطل الكويتي أن الهدف الأساسي من وراء هذه الفئات الثلاث هو إعطاء المنافسين فرصا متساوية بالنسبة لأوزانهم وطولهم وهيئتهم الجسدية ويتم احتساب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة على حدة ثم يتم احتساب المجموع الكلي لتلك الفئات لتحصيل الترتيب العام.
وأعرب عسكر في هذه المناسبة عن أمله بأن يضع بصمة خاصة لدولة الكويت في رياضة القفز المظلي ويلهم فئة الشباب لممارستها قائلا إن "مثل هذا النوع من المنافسات له تأثير إيجابي قوي على شخصية الفرد للتغلب على التحديات والصعوبات".
وتوجه في هذا المجال بالشكر الجزيل للجهات المسؤولة والمختصة التي كانت السبب الرئيسي في دعمه على المشاركة في البطولة وهي (اللجنة الأولمبية الكويتية) و(النادي العلمي الكويتي) و(الهيئة العامة للرياضة) و(الهيئة العامة للشباب).
وكانت أول مشاركة لعسكر في (بطولة العالم للقفز المظلي للمجنحين عام 2023) حيث أقيمت تلك البطولة في جمهورية التشيك وحصد خلالها على ميدالية فضية في فئة (السرعة) وحطم رقميين قياسيين لقارة آسيا في فئتي السرعة والوقت.(النهاية)
ع س ت / م ع ع
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