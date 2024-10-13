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مقتل 19 شخصا وإصابة 54 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

10/13/2024 4:33:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 10 (كونا) -- أعلن (مركز طوارئ الصحة العامة) التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية بلغت خلال ال24 ساعة الماضية 19 قتيلا و54 مصابا.
وقال المركز في بيان إن غارة جوية على بلدة (المعيصرة) في قضاء (كسروان) بمحافظة جبل لبنان أدت إلى مقتل تسعة اشخاص واصابة 15 آخرين.
وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارة استهدفت مبنى في بلدة (برجا) بقضاء (الشوف) فيما قتل أربعة أشخاص بغارة جوية استهدفت سيارة في بلدة (القطراني) في البقاع.
وذكر أن غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة (دير بللا) في قضاء (البترون) شمالي لبنان أدت إلى مقتل شخصين واصابة أربعة آخرين إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها من خلال فحص (دي إن إيه).
وأشار إلى أن 17 شخصا أصيبوا بجروح جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على مدينة (النبطية) وبلدة (عيتيت) جنوبا وعلى بلدتي (بريتال) و(تمنين) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن بلغت أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ك ب ش / ن ع ع




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