مقتل 19 شخصا وإصابة 54 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 13 - 10 (كونا) -- أعلن (مركز طوارئ الصحة العامة) التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية بلغت خلال ال24 ساعة الماضية 19 قتيلا و54 مصابا.
وقال المركز في بيان إن غارة جوية على بلدة (المعيصرة) في قضاء (كسروان) بمحافظة جبل لبنان أدت إلى مقتل تسعة اشخاص واصابة 15 آخرين.
وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارة استهدفت مبنى في بلدة (برجا) بقضاء (الشوف) فيما قتل أربعة أشخاص بغارة جوية استهدفت سيارة في بلدة (القطراني) في البقاع.
وذكر أن غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة (دير بللا) في قضاء (البترون) شمالي لبنان أدت إلى مقتل شخصين واصابة أربعة آخرين إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها من خلال فحص (دي إن إيه).
وأشار إلى أن 17 شخصا أصيبوا بجروح جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على مدينة (النبطية) وبلدة (عيتيت) جنوبا وعلى بلدتي (بريتال) و(تمنين) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن بلغت أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ك ب ش / ن ع ع
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