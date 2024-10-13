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(الطيران المدني): حريصون على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة

10/13/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أكدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد حرص دولة الكويت والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران.
جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي في افتتاح الاجتماع السادس لمجموعة تنفيذ تعزيز السلامة إلى جانب اجتماعات منسقي الرصد المستمر الوطني المنعقدة في الكويت وتستمر يومين.
وأوضح الراجحي أن هذا الاجتماع يمثل "فرصة ثمينة" لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء وهو جزء أساسي من "استراتيجيتنا الجماعية لتعزيز أطر السلامة الإقليمية والدولية".
وأضاف أنه من خلال الجهود المشتركة "سنتمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الطيران علاوة على ضمان استدامة التحسينات في الأداء والسلامة لافتا إلى أن (مجموعة تنفيذ تعزيز السلامة) تعد حجر الأساس في تطوير مبادرات السلامة الإقليمية وتؤدي دورا محوريا في تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماعات السابقة.
وذكر أن الاجتماعات ستناقش آخر المستجدات حول تنفيذ خطط السلامة الوطنية وبرامج السلامة الوطنية للدول الأعضاء إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تتيحها هذه البرامج لتعزيز سلامة الطيران.
وأعرب عن الشكر للمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) وجميع المشاركين من الدول الشقيقة على جهودهم الحثيثة وتفانيهم في سبيل تعزيز سلامة الطيران.
يذكر أن الاجتماع يضم ممثلين من دول عربية وهي مصر والأردن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والمغرب إضافة إلى شركات طيران ومقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي وممثلين من (الأيكاو).
وستعقد ورش عمل عقب الاجتماعات وتستمر ثلاثة أيام من تاريخ 15 أكتوبر الجاري وهي مخصصة لتطوير وتطبيق خطة السلامة الوطنية وبرنامج السلامة الوطني وستكون منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال. (النهاية)

ع ع م / ه ث




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