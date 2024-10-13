هيئة الشباب.. برامج ومشاريع ودورات مبتكرة على مدى العام لتنمية مهارات الشباب وتحقيق طموحاتهم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مشاري الكندري

(تقرير) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- تولي دولة الكويت أهمية كبيرة للشباب الكويتيين باعتبارهم أساس المستقبل الواعد ويتمثل ذلك بدعمهم وتشجيعهم من خلال الهيئة العامة للشباب التي تعنى بتلمس تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم وبلوغهم طموحاتهم وتوفير المساحات والفرص لهم لعرض أفكارهم ومبادراتهم.

وعلى مدى العام تقدم هيئة الشباب العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية والتنموية والتطوعية لتأهيل الشباب في مختلف المجالات ودفعهم نحو الإنتاج الإبداعي والاهتمام بالفنون وإبراز مختلف المواهب والإبداعات الشبابية.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الهيئة تنظم على مدار العام برامج ومشاريع ودورات تدريبية وورش عمل موجهة للشباب والنشء في مراكز الشباب التابعة لها.

وأكدت الأنصاري أن ما تقدمه الهيئة من مشاريع وبرامج تنموية يأتي ضمن الخطة الإنمائية للدولة إذ تصنف من برامج السياسة الوطنية للشباب وتتضمن أنشطة تطوعية وحرفية ورياضية وتكنولوجية وعلمية وتنمية المهارات القيادية ومجالات الفنون والإعلام والبيئة وغيرها.

وأشارت إلى برنامج (وادي الشباب) الذي يقدم ورش عمل ودورات في المجالات التكنولوجية والبرمجية والتقنية لتزويد الشباب الكويتي بالعلم والمهارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وذكرت أن الهيئة أطلقت مشروع (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) بالتعاون مع شركة (بوينغ) للطيران الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب في المجالات التقنية والتكنولوجية من خلال المحاضرات واللقاءات المقررة أن تبدأ بمجرد استكمال البناء.

وبينت أن الهيئة تقيم برنامج (دوري الإبداع الشبابي) المعني بمجالات متعددة من ضمنها الروبوت والبرمجة والرياضيات تشجيعا منها على الإبداع والإنتاج التكنولوجي القائم على أسس علمية ونشر ثقافة التميز والإبداع.

وقالت الأنصاري إن الهيئة تقيم برامج لتشجيع الشباب للانطلاق والتميز مثل (منجز) الذي يقدم الدعم للشباب المنجزين بهدف تكوين قاعدة شبابية وطنية فاعلة من الكفاءات والكوادر الشبابية وتوفير المناخ الملائم والبيئة المحفزة لهم.

ولفتت أيضا بهذا الشأن إلى مشروع (مبادراتنا) الذي يهدف إلى دعم ورعاية الشباب الكويتيين وتحفيزهم على الابتكار وترجمة أفكارهم على أرض الواقع في مختلف المجالات الشبابية.

وأوضحت أن الهيئة أطلقت أيضا (أكاديمية الفنون والإعلام) لتدريب وتأهيل الشباب في مجال الفنون والإعلام التطبيقية المختلفة لدمجهم في سوق العمل الفني الإعلامي الكويتي والعالمي كما أطلقت برامج (صناع العمل) و(المبادر المحترف) لتدريب الطلبة حديثي التخرج وتطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب لإنجاح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة إذ يخلق فرصا وظيفية يحتاجها سوق العمل لاسيما القطاع الخاص.

وأفادت بأن الهيئة ومن باب مسؤوليتها لدعم ثقافة التطوع أسست (أكاديمية العمل التطوعي) إسهاما منها برفد جهود الدولة بشباب يعملون في الحقل المجتمعي الميداني و(المركز الحرفي الشبابي التراثي) لتطوير مهارات الشباب واكتساب خبرات جديدة في مجالات صناعة حرف تقليدية كويتية مختلفة.

وتابعت الأنصاري أن الهيئة العامة للشباب وفرت كذلك منصة (امكان الإلكترونية) التي تقدم للشباب الكويتي أكثر من 75 دورة تنموية مجانية في 6 مجالات حيوية ومهمة.

وقالت إن الهيئة وتشجيعا للشباب على التفوق والتميز أطلقت عام 2016 (جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي) المقدمة من الدولة للشباب الكويتيين المبدعين في مجالات عدة تقديرا لدورهم الإيجابي والمتميز.

وبينت أنه إضافة إلى كل البرامج والمشاريع التي تقدمها الهيئة على مدار العام فإنها تخصص أنشطة خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية للطلبة من مختلف الأعمار ضمن برنامج (الأنشطة الصيفية) وتتنوع ما بين اجتماعية ودينية وعلمية وتكنولوجية وفنية وإعلامية ورياضية وحرفية وغيرها.

وأشارت إلى أن كل هذه البرامج تجري بالشراكة والتعاون مع جهات الدولة ذات الصلة بالعمل الشبابي من وزارات وهيئات وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو من أهم أسباب النجاح لبرامج الهيئة ومشاريعها. (النهاية) م ي م / ف ل ا