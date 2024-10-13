استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت (هيئة شؤون الأسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) اليوم الأحد استشهاد أسير فلسطيني من مدينة (بيت لحم) في مستشفى
سجون الاحتلال الإسرائيلي (سوروكا).
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن الأسير محمد موسى (37 عاما) استشهد يوم الجمعة الماضي في المستشفى بحسب ما أبلغت به (هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية) من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن الاسير موسى كان معتقلا منذ 20 أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له لافتا إلى أنه لم تتوفر معلومات حتى الآن حول ظروف استشهاده.
وأكد أن "جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها جرائم التعذيب والجرائم الطبية والتجويع شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد 41 أسيرا ومعتقلا" منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وهم الشهداء المعلومة هوياتهم وبياناتهم.
وحذر البيان من أن "الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة مارس جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها وكثافتها تاريخيا ويواصل ممارسة هذه الجرائم بشكل لحظي في سجونه ومعسكراته بهدف قتل وتصفية الأسرى بأوامر سياسية".
ولفت الى أن أكثر من 10 آلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى جانب المئات من معتقلي غزة في معسكرات الجيش يواجهون على مدار الساعة جرائم "مروعة" و"مرعبة" وذلك في إطار حرب الإبادة التي تتخذ عدة أوجه.(النهاية)
ن ق / ن ع ع
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