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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

10/13/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت (هيئة شؤون الأسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) اليوم الأحد استشهاد أسير فلسطيني من مدينة (بيت لحم) في مستشفى سجون الاحتلال الإسرائيلي (سوروكا).
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن الأسير محمد موسى (37 عاما) استشهد يوم الجمعة الماضي في المستشفى بحسب ما أبلغت به (هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية) من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن الاسير موسى كان معتقلا منذ 20 أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له لافتا إلى أنه لم تتوفر معلومات حتى الآن حول ظروف استشهاده.
وأكد أن "جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها جرائم التعذيب والجرائم الطبية والتجويع شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد 41 أسيرا ومعتقلا" منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وهم الشهداء المعلومة هوياتهم وبياناتهم.
وحذر البيان من أن "الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة مارس جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها وكثافتها تاريخيا ويواصل ممارسة هذه الجرائم بشكل لحظي في سجونه ومعسكراته بهدف قتل وتصفية الأسرى بأوامر سياسية".
ولفت الى أن أكثر من 10 آلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى جانب المئات من معتقلي غزة في معسكرات الجيش يواجهون على مدار الساعة جرائم "مروعة" و"مرعبة" وذلك في إطار حرب الإبادة التي تتخذ عدة أوجه.(النهاية)

ن ق / ن ع ع




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