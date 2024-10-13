الداخلية: حملة أمنية مفاجئة في حولي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام نفذت سرية المهام الخاصة حملة أمنية مفاجئة في محافظة حولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الحملة أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص منهم اثنان بتهمة حيازة مواد يشتبه أنها مخدرة واثنان مطلوبان ومقيم مخالف لقانون الإقامة كذلك حجز ثلاث مركبات.
وأكدت الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في مختف مناطق البلاد مشددة على استمرارها في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والنظام العام. (النهاية)
ع ح ك / ن و ف
MENAFN13102024000071011013ID1108773622
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.