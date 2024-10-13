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الداخلية: حملة أمنية مفاجئة في حولي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في البلاد

10/13/2024 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام نفذت سرية المهام الخاصة حملة أمنية مفاجئة في محافظة حولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الحملة أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص منهم اثنان بتهمة حيازة مواد يشتبه أنها مخدرة واثنان مطلوبان ومقيم مخالف لقانون الإقامة كذلك حجز ثلاث مركبات.
وأكدت الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في مختف مناطق البلاد مشددة على استمرارها في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والنظام العام. (النهاية)

ع ح ك / ن و ف



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