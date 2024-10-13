اختتام فعاليات النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي

MENAFN - Al Watan) اختتم منتدى الأفلام السعودي فعاليات النسخة الثانية, التي أقيمت برعاية وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 أكتوبر، وسط حضور أكثر من 70,000 زائرة وزائر، ومشاركة نخبة من المنتجين والفنانين والمتخصصين والمهتمين وصانعي الأفلام، من داخل المملكة وخارجها.

وتضمن منتدى الأفلام السعودي جدولًا حافلًا اشتمل على أكثر من 35 برنامجًا، بمشاركة 124 متحدثًا بارزًا, متضمنة 13 جلسة حوارية، و23 ورشة عمل متخصصة، وجلسات لحديث الأفلام و(ماستر كلاس)، في شتى مجالات صناعة الأفلام؛ بهدف تعزيز المحتوى الإبداعي، ومناقشة تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، من الإنتاج حتى العرض والتوزيع، بما يسهم في إيجاد بيئة متكاملة تُعزز من التنافسية محليًا ودوليًا.

وجاءت النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 2024، امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث سلط الضوء على الدور الاقتصادي لصناعة الأفلام المتنامية في المملكة، وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام؛ سعيًا لتطوير هذه الصناعة محليًا وإيجاد جيل متمكن، يسهم في قيادة المرحلة المستقبلية في قطاع الأفلام.

وتنقل زوار المنتدى بين127 جناحًا للجهات المشاركة، والتي تنوعت ما بين شركات محلية وعالمية وجهات حكومية تسهم في رفد سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، بهدف تبادل الخبرات والتعارف وعرض المبادرات والخدمات والفرص الاستثمارية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات المتنوعة، وليكون المنتدى القلب النابض لصناعة الأفلام في المنطقة.

كذلك شهدت المناطق التفاعلية الـ8 بالمنتدى، تفاعلًا حيًا ومتنوعًا ما بين منطقة الأعمال التي قدمت الاستشارات، وشهدت عقد اتفاقيات وتسهيلات للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالمملكة، وجمعت صناع القرار ورواد الأعمال، حيث بلغ عدد الاتفاقيات 25 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 226,203,177 ريالًا سعوديًا.

كما شمل المنتدى منطقة تجارب الأداء، ومعرض وجهات التصوير بالمملكة، ومنطقة الفنون السينمائية، وتحدي ON – SET، وحديث الأفلام، وصانع الأفلام الصغير، ومنطقة "المنتدى في لقطات".

ويعد منتدى الأفلام السعودي الحدث الأول من نوعه في المملكة؛ حيث يهدف إلى تمكين وتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات فيها، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة المستمدة من رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مستقبل مشرق لصناعة الأفلام والفنون في المملكة.