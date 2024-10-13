أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق
التاريخ
10/13/2024 4:28:28 AM
(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.
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