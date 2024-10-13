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أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة في 4 مناطق

10/13/2024 4:28:28 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.

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