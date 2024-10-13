توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البيك للأنظمة الغذائية و شركة GO الباكستانية لدراسة فرص تواجد البيك في باكستان

(MENAFN
- Al Watan)
في خطوة رائدة تعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز صادرات المعرفة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري السعودي عالمياً، تحت رعاية وزارة الاستثمار السعودية تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "البيك" السعودية وشركة "Go" الباكستانية. تهدف هذه المذكرة إلى استكشاف إمكانية تأسيس شراكة إستراتيجية لإنشاء وتشغيل مطاعم البيك في جمهورية باكستان الإسلامية ، كإحدى الخطوات في استراتيجية توسع "البيك" في باكستان
جرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبحضور معالي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووفد رفيع المستوى من الجانبين السعودي والباكستاني. ويأتي هذا الحدث كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاستثمار لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع خارجياً وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.
الجدير بالذكر أن شركة "Go"، التي استحوذت أرامكو السعودية على 40% من أسهمها، تعد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في باكستان.
وتأتي هذه الشراكة لتعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وخلق فرص نمو جديدة في الأسواق الخارجية.
وتؤكد هذه المبادرة على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاستثمار في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
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