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توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البيك للأنظمة الغذائية و شركة GO الباكستانية لدراسة فرص تواجد البيك في باكستان

10/13/2024 4:28:28 AM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة رائدة تعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز صادرات المعرفة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري السعودي عالمياً، تحت رعاية وزارة الاستثمار السعودية تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "البيك" السعودية وشركة "Go" الباكستانية. تهدف هذه المذكرة إلى استكشاف إمكانية تأسيس شراكة إستراتيجية لإنشاء وتشغيل مطاعم البيك في جمهورية باكستان الإسلامية ، كإحدى الخطوات في استراتيجية توسع "البيك" في باكستان

جرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبحضور معالي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووفد رفيع المستوى من الجانبين السعودي والباكستاني. ويأتي هذا الحدث كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاستثمار لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع خارجياً وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة "Go"، التي استحوذت أرامكو السعودية على 40% من أسهمها، تعد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في باكستان.
وتأتي هذه الشراكة لتعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وخلق فرص نمو جديدة في الأسواق الخارجية.

وتؤكد هذه المبادرة على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاستثمار في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

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