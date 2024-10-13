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المربع الجديد يوقع عقد رعاية لموسم الرياض 2024

10/13/2024 4:28:27 AM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات الصندوق وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ومعالي وزير السياحة أحمد الخطيب، عقد رعاية لموسم الرياض 2024 مع الهيئة العامة للترفيه، ونيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد مايكل دايك، مثل الشركة الرئيس التنفيذي للمالية طارق المشرف ومن جانب الهيئة العامة للترفيه الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بافرط.

وبهذه المناسبة قال طارق المشرف: "إن هذه الرعاية تعد جزء من التزام المربع الجديد في دعم قطاع الترفيه في المملكة والتي تعتبر من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع وبما يتوافق مع تطلعاته، بالاضافة الى حرص الشركة على دعم الأحداث والفعاليات الترفيهيه التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي ترفع من معدلات جودة الحياة".

وأكد المشرف على أهمية موسم الرياض للمربع الجديد، حيث تسهم تلك الفعاليات في مشاهدة ومعرفة ملايين الزوار للوجهة الأحدث بالعالم، كما سلط الضوء على الأيقونة التى يحتضنها المكعب. وأضاف المشرف: "تمثل رعايتنا لهذا الموسم فرصة في التعريف بالداون تاون العصري في العاصمة الرياض واستمرار جذب السياح إلى المملكة".

الجدير بالذكر أن المربع الجديد يعمل على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة في مدينة الرياض تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة.

ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، سيمهد المربع الجديد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المُشرق.

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