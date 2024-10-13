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التضخم في الصين يرتفع بأقل من التوقعات .. وأسعار المنتجين تتراجع - جريدة البورصة

10/13/2024 4:28:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين للشهر الرابع والعشرين على التوالي، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الانكماش.

مؤشر أسعار المستهلك شهد زيادةً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 0.6% في استطلاع أجرته“بلومبرج” لآراء خبراء الاقتصاد. وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8%، مسجلةً تراجعاً لمدة عامين كاملين. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاضاً بنسبة 2.6%.

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أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فارتفع بنسبة 0.1%، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

تسلّط الأرقام الضوء على ضعف الطلب المحلي في الفترة التي سبقت إطلاق صناع السياسات مجموعة من تدابير التحفيز أواخر سبتمبر الماضي لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الصين أطول فترة من الانكماش منذ التسعينيات، وسط انخفاض مقياس الأسعار الأوسع على مستوى الاقتصاد لخمسة أرباع متتالية حتى يونيو الماضي، ومن المرجح أن يستمر حتى سبتمبر.

مزيد من الدعم

خفضت بكين أسعار الفائدة وعززت دعمها لسوق العقارات والأسهم منذ أواخر شهر سبتمبر. ووعدت وزارة المالية أمس السبت بتقديم المزيد من المساعدات لقطاع العقارات المتدهور ودعم الحكومات المحلية المثقلة بالديون.

ارتفعت وتيرة التضخم الغذائي، بشكلٍ خاص، بنسبة 3.3% في سبتمبر مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت تكلفة الخضروات الطازجة بنسبة 22.9% بعد ارتفاعها بنسبة 21.8% في أغسطس. ومن المرجح أن يؤدي سوء الأحوال الجوية والطلب الموسمي قبل عطلة في الصين تمتد لأسبوع إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.

أدّى ضعف الاستهلاك والزيادة السريعة بالإنتاج في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً إلى حروب أسعار شديدة في قطاعات عدّة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية. وانخفضت أسعار ما يسمى بمرافق النقل ومن ضمنها السيارات بنسبة 5.3%، في حين خفّضت شركات تصنيع السيارات أسعار المبيع لديها بنسبة 2.3%.

يُعدُّ انخفاض الأسعار علامة سيئة للاقتصاد. وقد يدفع الانكماش نحو حلقة مفرغة ينجم عنها خفضاً في الإنفاق والاستثمار، ما يؤدي بدوره إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.


المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108773592

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