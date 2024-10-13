“أراب ديري” تشتري 230 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، 230 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات الخميس الماضي.

قررت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، استكمال شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بنحو 4.35 مليون سهم.

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وأوضحت الشركة، أنه تقرر استكمال عملية شراء أسهم الخزينة خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية، لافتة إلى أن عملية الشراء تهدف دعم سعر السهم وتمويل نظام الإثابة المعتمد.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق الشهر الماضي على شراء 10 ملايين سهم من أسهم الخزينة تمثل نسبة 2% تقريبًا من أسهم“باندا”.

وقامت الشركة بشراء 5.65 مليون سهم من الكمية التي أقرها المجلس.

وتضاعفت أرباح العربية لمنتجات الألبان أراب ديري – باندا، في النصف الأول لتصل 103.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 899.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.