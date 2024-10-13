“أراب ديري” تشتري 230 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، 230 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات الخميس الماضي.
قررت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، استكمال شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بنحو 4.35 مليون سهم.
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فى مستهل تداولات الأحد
وأوضحت الشركة، أنه تقرر استكمال عملية شراء أسهم الخزينة خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية، لافتة إلى أن عملية الشراء تهدف دعم سعر السهم وتمويل نظام الإثابة المعتمد.
وكان مجلس إدارة الشركة وافق الشهر الماضي على شراء 10 ملايين سهم من أسهم الخزينة تمثل نسبة 2% تقريبًا من أسهم“باندا”.
وقامت الشركة بشراء 5.65 مليون سهم من الكمية التي أقرها المجلس.
وتضاعفت أرباح العربية لمنتجات الألبان أراب ديري – باندا، في النصف الأول لتصل 103.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 899.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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