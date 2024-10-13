الصحة: إصابة 20 راكبًا في حادث قطار المنيا

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت وزارة الصحة والسكان، بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا الذي وقع صباح اليوم، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم 19 منهم إلى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

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تابع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا.

وكلف نائبه محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

وقالت هيئة السكك الحديدية ، إنه قد وقع حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.