الصحة: إصابة 20 راكبًا في حادث قطار المنيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفعت وزارة الصحة والسكان، بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا الذي وقع صباح اليوم، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل
19 منهم إلى مستشفى
المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.
وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.
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تابع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا.
وكلف نائبه محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.
وقالت هيئة السكك الحديدية ، إنه قد وقع حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
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